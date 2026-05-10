Srpska i Rusija nastavljaju savezništvo i partnerstvo

Republika Srpska i Rusija ostaju saveznici i partneri, kaže prvi čovjek Ruske Federacije. Između Srba i Rusa vijekovima postoje posebni, bliski odnosi i potpuno međusobno razumijevanje. Ne povezuju nas samo istorijske okolnosti. One su činjenica i temelj dobrih, prijateljskih odnosa koje imamo.

Ojačani su višegodišnjim kontaktima i saradnjom Milorada Dodika i Vladimira Putina. Zajedno se zalažemo za stvaranje pravednijeg svjetskog poretka i razvoj obostrano korisne saradnje bez spoljnog miješanja u unutrašnje poslove, čulo se iz Kremlja.

"Imamo izgrađenu konstruktivnu i redovnu saradnju sa gospodinom Dodikom. Važno je da svi dijelite iste stavove. Ruska strana je čvrsto opredijeljena za nastavak plodonosne saradnje sa Republikom Srpskom. Odnosi između Srpske i Rusije zasnovani su na vijekovnim tradicijama prijateljstva i duhovne bliskosti naših naroda. Dijelimo zajedničku viziju istorije i slične pristupe situaciji u Bosni i Hercegovini, na Balkanu i u Evropi. Zajedno se zalažemo za formiranje pravednijeg svjetskog poretka i unapređenje obostrano korisne saradnje bez spoljnog miješanja u unutrašnje poslove", rekao je Vladimir Putin, predsjednik Ruske Federacije.

Rusija bezuslovno poštuje slovo Dejtonskog mirovnog sporazuma i na tome im hvala, kaže predsjednik Srpske. Naša saradnja dobila je novi zamah i polet.

"Oni su i dalje potvrdili svoj principijelan stav, a posebno nakon intervencije nelegalnog visokog predstavnika Kristijana Šmita koji je pokušao do kraja urušiti Dejtonski mirovni sporazum, a posebno udarom na legitimno izabranog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i urušavanje izborne volje građana. Rusija to potpuno razumije i djelovaće u pravcu da se eliminiše dalje djelovanje visokog predstavnika i sve posljedice njegovog djelovanja koje su ostale", rekao je Siniša Karan, predsjednik Republike Srpske.

Bez obzira na promjene i sramna dešavanja nastala djelovanjem kancelarije OHR-a, koja su između ostalog proizvela i atak na predsjednika Republike Srpske. Rusija nije promijenila svoj politički diskurs. Dokaz za to su i njihova zalaganja u Savjetu bezbjednosti, kaže Milorad Dodik. Rusija jasno i glasno bez oklijevanja, iznosi svoje stavove vezano za situaciju i u Republici Srpskoj i u BiH.

"Sjednica koja će se održavati za dva, tri dana u Savjetu bezbjednosti u Njujorku sigurno će imati jedan definitivan i rigorozan stav Ruske Federacije. Mi smo tražili i rekli da je taj Šmit nelegalan, da on ne može da donosi nikakve odluke pa bi bilo neophodno da sve njegove odluke putem Savjeta bezbjednosti proglase ništavnim i da je jedini način za normalizaciju odnosa u BiH takvo jedno postupanje", rekao je Milorad, predsjednik SNSD-a.

Rusija je uvijek razgovarala sa nama, a ne o nama kaže Nenad Stevandić. Mi nismo nikada prihvatili da žrtvujemo svoje prijateljstvo i saradnju sa Rusijom radi tuđih interesa.

"Jer, ti interesi veoma često uključuju veoma loše stvari i veoma loš odnos prema Republici Srpskoj, otimanja nadležnosti i svođenja na manju jedinicu vlasti nego što to imamo u Dejtonskom sporazumu. Što se tiče Narodne skupštine u mandatu u kojem sam ja predsjednik, mi smo formirali radne grupe i potpisali prvi put u istoriji sporazum sa ruskom Dumom. Imamo sektorske politike koje sarađuju i ta saradnja će biti nastavljena", rekao je Nenad Stevandić, predsjednik NSRS.

Osim politike, iz Moskve su stigle i vijesti o novim projektima. Energetika, zdravstveni sektor, naučna i kulturna saradnja označeni su kao oblasti u kojima bi odnosi mogli biti dodatno produbljeni. U Srpskoj vjeruju da bi konkretni dogovori mogli donijeti i direktne benefite građanima. Da saradnja nije samo protokolarna, a prijateljstvo deklarativno dokazuje i današnja posjeta ruske delegacije.

U narednim danima povodom održavanja "Dana Sankt Peterburga u Republici Srpskoj" planirani su i razgovori sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske, posjeta Univerzitetskom kliničkom centru, kao i više događaja iz oblasti kulture, zdravstva i nauke.