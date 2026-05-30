Хегсет: Односи САД и Кине бољи него раније,али опрез због брзог успона кинеске војске

30.05.2026 08:00

Фото: Tanjug / AP

Амерички министар одбране Пит Хегсет изјавио је да су односи између САД и Кине бољи него претходних година, захваљујући руковођењу америчког предсједника Доналда Трампа, али је истовремено упозорио на брз успон азијске војне силе.

У свом говору на годишњем Азијском форуму безбједности Шангри-Ла, Хегсет је рекао да постоји "оправдана узбуна" у Индо-Пацифику усљед "историјског гомилања кинеске војске и ширења њених војних активности у региону и шире", преноси Кјодо.

Амерички министар је додао да ће Сједињене Америчке Државе, заједно са својим савезницима, спријечити да "било који хегемон" доминира Азијом и "наруши регионалну равнотежу моћи", као и да "поткопа равнотежу коју сви теже да очувају".

- Не приступамо овом изазову са непотребном конфронтацијом, већ са ставом одмјерене и промишљене снаге. Наш фокус је јак, тих и јасан - рекао је Хегсет.

Истакао је да је одржавање отворених линија комуникације између војске кључно за САД и Кину, како би се смањио ризик од погрешних процјена, преноси Танјуг.

Да би се осигурао мир и просперитет у Азији, коју је описао као најдинамичније економско подручје на свијету, Хегсет је позвао Кину да поштује дугогодишње присуство Сједињених Америчких Држава у региону, наглашавајући да су САД пацифичка нација.

Његове изјаве су услиједиле двије недјеље након самита америчког предсједника Доналда Трампа и кинеског предсједника Си Ђинпинга у Пекингу, током којег су двије стране дале приоритет стабилизацији односа између двије ривалске силе у односу на рјешавање главних геополитичких и економских питања.

