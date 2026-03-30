Ево чиме се бави Игор Којић: Одлично зарађује, бизнис проширио на Црну Гору и Хрватску

АТВ

АТВ
30.03.2026 16:02

Коментари:

0
Фото: Printscreen/Instagram/IgorKojic

Игор Којић, син пјевача Драгана Којића Кебе, отворио је агенцију за некретнине, а свој бизнис проширио је и на Хрватску и Црну Гору, захваљујући чему зарађује хиљаде евра.

Игор Којић, који се недавно развео од пјевачице Софије Дацић, упловио је у предузетничке воде и већ у кратком року направио запажен успјех у свијету некретнина.

Кебин син је током 2025. године основао фирму која се бави посредовањем у промету некретнина, односно агенцију специјализовану за продају и издавање станова и објеката. Иако је на почетку многе изненадила његова пословна одлука, испоставило се да је направио прави потез.

Наводно, Игор је за само годину дана успио да значајно прошири пословање, па његова агенција данас не послује само у Србији, већ и широм региона, конкретно у Хрватској и Црној Гори, гд‌је такође посредује у продаји и издавању некретнина.

„Игор се пробио међу најуспешније агенције за некретнине. Он тако продаје и издаје некретнине у ценама од 11.000.000 па све до 200.000.000 динара. Од тога, узима проценат од 2% до 3% у зависности од сарадње са продавцима. Он тако само од продаје, у зависности од цене објекта, узме по неколико милиона динара од склопљених послова“, наводи извор за Информер.

Како додаје, Којић је посебно фокусиран на луксузне некретнине и клијенте из региона, што му је омогућило бржи пробој на тржишту и озбиљне зараде.

(Пинк)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

