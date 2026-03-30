Ево чиме се бави Игор Којић: Одлично зарађује, бизнис проширио на Црну Гору и Хрватску

Игор Којић, син пјевача Драгана Којића Кебе, отворио је агенцију за некретнине, а свој бизнис проширио је и на Хрватску и Црну Гору, захваљујући чему зарађује хиљаде евра.
Игор Којић, који се недавно развео од пјевачице Софије Дацић, упловио је у предузетничке воде и већ у кратком року направио запажен успјех у свијету некретнина.
Кебин син је током 2025. године основао фирму која се бави посредовањем у промету некретнина, односно агенцију специјализовану за продају и издавање станова и објеката. Иако је на почетку многе изненадила његова пословна одлука, испоставило се да је направио прави потез.
Бања Лука
Колапс у Бањалуци: Километарске колоне код "Делте"
Наводно, Игор је за само годину дана успио да значајно прошири пословање, па његова агенција данас не послује само у Србији, већ и широм региона, конкретно у Хрватској и Црној Гори, гдје такође посредује у продаји и издавању некретнина.
„Игор се пробио међу најуспешније агенције за некретнине. Он тако продаје и издаје некретнине у ценама од 11.000.000 па све до 200.000.000 динара. Од тога, узима проценат од 2% до 3% у зависности од сарадње са продавцима. Он тако само од продаје, у зависности од цене објекта, узме по неколико милиона динара од склопљених послова“, наводи извор за Информер.
Како додаје, Којић је посебно фокусиран на луксузне некретнине и клијенте из региона, што му је омогућило бржи пробој на тржишту и озбиљне зараде.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
