Стиже велики новац: 3 знака обогатиће се на играма на срећу до 5. марта

Извор:
АТВ
26.02.2026
07:38
Коментари:0
До 5. марта, астролошке конфигурације указују на то да Бикови, Шкорпије и Водолије имају појачане шансе за добитке кроз игре на срећу.
До 5. марта астролошки аспекти наговештавају посебну наклоност среће за три знака:
Венера, владар Бика, наглашава материјалну стабилност и добитке. У наредним данима Биковима се може да се отвори прилика кроз изненадне, али промишљене потезе. Ако играју, боље је да то буде нешто умјереније и плански.
Интуиција Шкорпије је појачана. Могу имати осјећај "да знају број" или прави тренутак за уплату. Кључ је да вјерују свом унутрашњем осјећају, али без претјеривања.
Неочекивани обрти иду у корист Водолијама. Уран (њихов владар) доноси изненадне позитивне ситуације, а то је управо енергија игара на срећу. Мали ризик може да донесе занимљив резултат.
Занимљивости
10 ч0
Занимљивости
11 ч0
Занимљивости
16 ч0
Занимљивости
16 ч0
Најновије
Најчитаније
09
25
09
21
09
10
08
58
08
51
Тренутно на програму