Стиже велики новац: 3 знака обогатиће се на играма на срећу до 5. марта

Извор:

АТВ

26.02.2026

07:38

Стиже велики новац: 3 знака обогатиће се на играма на срећу до 5. марта
Фото: Pixabay

До 5. марта, астролошке конфигурације указују на то да Бикови, Шкорпије и Водолије имају појачане шансе за добитке кроз игре на срећу.

До 5. марта астролошки аспекти наговештавају посебну наклоност среће за три знака:

БИК

Венера, владар Бика, наглашава материјалну стабилност и добитке. У наредним данима Биковима се може да се отвори прилика кроз изненадне, али промишљене потезе. Ако играју, боље је да то буде нешто умјереније и плански.

ШКОРПИЈА

Интуиција Шкорпије је појачана. Могу имати осјећај "да знају број" или прави тренутак за уплату. Кључ је да вјерују свом унутрашњем осјећају, али без претјеривања.

ВОДОЛИЈА

Неочекивани обрти иду у корист Водолијама. Уран (њихов владар) доноси изненадне позитивне ситуације, а то је управо енергија игара на срећу. Мали ризик може да донесе занимљив резултат.

Тагови :

Igre na sreću

novac

Хороскоп

