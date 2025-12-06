СДС тражи понављање избора са циљем дестабилизације Српске

Извор:
АТВ
06.12.2025
19:06
СДС је затражио од Централне изборне комисије БиХ отварање изборног материјала са одређених бирачких мјеста у четири локалне заједнице и да изврши графолошка вјештачења. Симболично, из те странке су то саопштили у Сарајеву испред зграде ЦИК-а. Отишли су и корак даље. СДС-овци траже понављање избора у Добоју, Зворнику, Братунцу и Лакташима.
Овакви захтјеви покренути су искључиво како би Република Српска била дестабилизована и како би се наставили напади на институције Републике Српске, порука је СНСД-овог Радована Ковачевића.
Захтјев СДС-а за није ништа друго него продубљивање кризе и стварање тензија, порука је Шефа Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ, Сање Вулић. То, наравно, не долази из њихове режије, већ из режије њиховог налогодавца и ментора, а то су Шмит и дио глобалистичких структура које су још увијек уз њега - рекла је Вулићева. Каже да, што се СНСД-а тиче, спремни су за још једну побједу.
Данашња СДС-ова конференција за новинаре, каже Вулићева, а према информацијама којима располаже, требало је да буде одржана у Парламентарној скупштини гдје би најавили протесте за понедјељак испред ЦИК-а, уколико им захтјеви не буду испуњени, али да су њихове идеје прозрете, те да одлучили да промијене мјесто гдје ће се обратити.
