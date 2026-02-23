Logo
Виц дана: Доктор

АТВ

23.02.2026

21:41

Фото: Polina Tankilevitch/Pexels

Срела се два пријатеља.

И један упита другог:

- Чујем да имаш проблема са срцем. Да ли си ишао доктору?

- Јесам.

- И шта ти је рекао?

- Да морам промјенити начин исхране,да морам избацити роштиљ и масну храну,да морам оставити пиво и ракију и прећи на воду. Још ми је рекао да морам престати гледати Лигу шампиона и да морам престати гањати туђе жене већ само да будем са својом. Другим ријечима, морам потпуно промијенити свој живот.

- И шта си одлучио?

- Промјенићу доктора.

Виц дана

