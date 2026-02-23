Виц дана: Доктор

Извор:
Срела се два пријатеља.
И један упита другог:
- Чујем да имаш проблема са срцем. Да ли си ишао доктору?
- Јесам.
- И шта ти је рекао?
- Да морам промјенити начин исхране,да морам избацити роштиљ и масну храну,да морам оставити пиво и ракију и прећи на воду. Још ми је рекао да морам престати гледати Лигу шампиона и да морам престати гањати туђе жене већ само да будем са својом. Другим ријечима, морам потпуно промијенити свој живот.
- И шта си одлучио?
- Промјенићу доктора.
