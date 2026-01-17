Logo
Измиксајте коре лимуна и босиљак: Зашто је то препоручљиво и за шта се користи

17.01.2026

21:09

Фото: Jason Deines/Pexels

У свијету кућних трикова постоји безброј комбинација које нас изнова изненађују својом практичношћу.

Једна од оних која у посљедње вријеме постаје изузетно популарна јесте блендање кора лимуна и свјежег босиљка. Као неко ко се бави психологијом простора и животним стилом, вјерујем да овакви природни ритуали не само да чувају наш буџет, већ и стварају здравије и пријатније окружење за нашу психу.

Ова комбинација обећава чишћење, дезодорацију и природно одбијање инсеката, а све то без коришћења агресивних хемикалија које често могу изазвати иритације или нелагоду.

Чему служи мјешавина лимуна и босиљка?

Главна тајна овог трика лежи у интензивном и свјежем мирису који настаје када се ови састојци сједине. Због тога се овај раствор често користи као природни освјеживач за кухињу, канту за смеће, фрижидер или сливнике. Лимун је познат по својим одмашћујућим и антибактеријским својствима, док босиљак додаје биљну ноту која д‌јелује умирујуће и савршено замјењује вјештачке мирисе.

Осим што освјежава простор, ова мјешавина је ефикасна у борби против досадних инсеката, попут комараца или винских мушица. Довољно је да је попрскате на стратешка мјеста у кући како бисте створили баријеру коју инсекти не воле. Како припремити и користити овај природни раствор

Припрема је брза и једноставна, а већину састојака вјероватно већ имате у својој кухињи:

Ставите коре од једног или два добро опрана лимуна у блендер.

Додајте шаку свјежих листова босиљка.

Прелијте водом тек толико да састојци буду покривени и добро изблендајте.

Течност коју добијете можете проциједити или је користити у изворном облику, у зависности од тога гд‌је планирате да је примијените. Најбоље је сипати је у бочицу са распршивачем и користити за брисање радних површина у кухињи или освјежавање ваздуха. Такође, сипање мале количине директно у сливнике помоћи ће у неутралисању непријатних мириса на потпуно природан начин, преноси Geaorganic.rs.

