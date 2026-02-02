БиХ на инвестиционој мапи Кине: Представљање у Пекингу

02.02.2026
У Пекингу су 28. јануара одржана два значајна догађаја на којима су представљени инвестициони потенцијали и кључни сектори погодни за улагање кинеских компанија у БиХ, као и предности пословног окружења у нашој земљи.
Први догађај, одржан у јутарњим часовима, организовало је Кинеско-европско удружење за економску и технолошку сарадњу. Окупљено је више од 400 учесника из пословне, институционалне и академске заједнице Кине и Европе, укључујући и бројне представнике дипломатског кора и привредних комора.
Тема догађаја била је представљање инвестиционих могућности у Европи, с посебним акцентом на БиХ, Италију, Естонију и земље Бенелукса. БиХ је истакнута као земља са повољним условима за дугорочна улагања.
Амбасадор БиХ у Кини, др Синиша Берјан, обратио се присутнима путем видео-презентације. Он је представио главне конкурентске предности БиХ, као што су стратешки положај, стабилан пословни амбијент, развијени енергетски и индустријски капацитети, као и фискалне и пореске олакшице. Такође, нагласио је механизме заштите страних инвестиција и предности пословања у слободним зонама.
У наставку дана одржан је други догађај – конференција посвећена глобалном позиционирању кинеских брендова и њиховом изласку на инострана тржишта. Догађај је окупио више од 200 представника дипломатских мисија и кинеских компанија заинтересованих за међународно ширење пословања, а његову организацију подржала је и Амбасада БиХ, заједно са још седам амбасада. Амбасадор Берјан био је уводни говорник на церемонији отварања и учествовао у панел дискусији о ширењу кинеских брендова у Европи.
Оба догађаја омогућила су директну комуникацију између кинеских привредника и представника Амбасаде БиХ, пружајући свеобухватан увид у инвестиционо окружење и могуће моделе будуће сарадње.
