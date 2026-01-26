Logo
Република Српска и БиХ представљене у Кини кроз културу, традицију и гастрономију

АТВ

26.01.2026

17:50

У Амбасади БиХ у Народној Републици Кини током претходних дана организован је низ активности усмјерених на промоцију Републике Српске и БиХ, те јачање њиховог културног и туристичког имиџа на кинеском тржишту.

Том приликом уприличена је вишедневна изложба домаћих производа, сувенира, традиционалних народних ношњи, као и елемената богатог културног насљеђа, међу којима је посебно представљен Змијањски вез, уврштен на УНЕСКО листу нематеријалне културне баштине. Изложбу су посјетили бројни гости, међу којима и господин Чен Гуојоу /Chen Guoyou/, специјални представник Народне Републике Кине за сарадњу са земљама Централне и Источне Европе, заједно са члановима свог тима, са којим је амбасадор БиХ у Кини Синиша Берјан одржао посебан састанак посвећен могућностима унапређења сарадње.

Амбасадор Берјан је свим посјетиоцима изложбе лично презентовао изложене експонате и детаљно појаснио њихов културни, историјски и традицијски значај, истичући богатство и разноврсност баштине Републике Српске и БиХ.

Традиција, култура и гастрономија

У оквиру промотивних активности снимана је и дводневна телевизијска емисија о представљању наше земље која ће бити емитована широм Кине у фебруару, уочи обиљежавања кинеске Нове године. Емисија ће бити фокусирана на локалну гастрономију, припрему традиционалних јела, као и на приказ народних обичаја, музике и плесова, с циљем приближавања домаће културе широкој кинеској публици.

Ове активности представљају значајан допринос унапређењу културне и туристичке сарадње између двије земље, те додатно јачају видљивост Републике Српске и БиХ на међународној сцени.

