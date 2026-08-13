Пронађено тијело несталог Португалца, за четвртим се још трага

Аутор:АТВ редакција
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Пронађено тијело Португалца који је у сриједу нестао током јаког невремена у Велебитском каналу.
Подсјетимо, двоје португалских држављана пронађени су живи јуче након вишечасовне потраге у Велебитском каналу, док се интензивна трага за преосталом двојицом из четворочлане групе.
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Португалка пронађена жива након 8 сати на мору, још један Португалац пронађен жив
Група је нестала у сриједу увече након што су испловили малим гуменим чамцем из кампа код Сења упркос јакој бури и лошем времену.
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