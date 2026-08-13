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Пронађено тијело несталог Португалца, за четвртим се још трага

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 09:23

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Талас представља ширење поремећаја или енергије кроз простор или материјалну средину (медијум), при чему се саме честице средине крећу око свог равнотежног положаја, али се не помјерају трајно заједно са таласом.
Фото: pexels/Adrien Olichon

Пронађено тијело Португалца који је у сриједу нестао током јаког невремена у Велебитском каналу.

Подсјетимо, двоје португалских држављана пронађени су живи јуче након вишечасовне потраге у Велебитском каналу, док се интензивна трага за преосталом двојицом из четворочлане групе.

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Група је нестала у сриједу увече након што су испловили малим гуменим чамцем из кампа код Сења упркос јакој бури и лошем времену.

(индекс)

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Тагови :

Хрватска

Велебитски канал

Португалац

Нестали

пронађено тијело

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