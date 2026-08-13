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Грчка у стању приправности због великих пожара

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 07:32

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Људи посматрају дим од шумског пожара на планини Китерон код Порто Гермена, сjеверозападно од Атине у Грчкој, у понедjељак, 3. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Petros Giannakouris)

Град Атина и околна подручја, као и острва Евија и Лезбос у Егејском мору, биће сутра у стању максималне приправности због шумских пожара, објавио је "Катимерини".

За сутра су најављени јаки вјетрови, а поједине зелене површине у граду биће затворене за посјетиоце из предострожности.

Службе цивилне заштите саопштиле су данас да се Атика, сусједна Виотија, као и Арголида и Коринтија на сјевероистоку Пелопонеза, као и острва Евија и Лезбос, суочавају са пријетњом од шумских пожара категорије пет.

Већина егејских острва и велики дијелови копна суочавају се са пријетњом категорије четири, док су само централна и западна Македонија стављене у ризик категорије два, преноси Срна.

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Општинске власти у Атини саопштиле су да ће од поноћи за све грађане бити затворени квартови Ликабет и Финопулос у центру града док се не процијени да је опасност прошла.

Атињанима је речено да избјегавају радове на отвореном који би могли да изазову пожар.

Градске службе биће у приправности.

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Тагови :

Атина

Грчка

шумски пожар

ватра

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