Познато који град у Бугарској је домаћин Евровизије

Аутор:АТВ редакција
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Бугарски град Бургас изабран је за домаћина 71. "Пјесме Евровизије", која ће бити одржана у мају наредне године, саопштили су организатори такмичења.
"Бургас на Црном мору угостиће извођаче, делегације, навијаче, новинаре и милионе гледалаца широм свијета на три спектакуларна директна преноса у уторак, 11. маја, четвртак, 13. маја, те суботу, 15. маја, 2027. године", саопштила је Европска радиодифузна унија.
Бугарска је побиједила на "Пјесми Евровизије" ове године, одржаној у Бечу, а представљала ју је поп пјевачица Дара /Дарина Јотова/ са пјесмом "Бангаранга".
Она је убједљиво тријумфовала са укупно 516 бодова, чиме је Бугарска остварила прву побједу у историји овог такмичења, преноси Срна.
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