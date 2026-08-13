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Познато који град у Бугарској је домаћин Евровизије

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 11:27

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Дара из Бугарске присуствује конференцији за новинаре са трофејем након победе у великом финалу 70. такмичења за песму Евровизије у Бечу, Аустрија, у недељу, 17. маја 2026. године, победила је са песмом „Bangaranga“.
Фото: Tanjug/AP Photo/Martin Meissne

Бугарски град Бургас изабран је за домаћина 71. "Пјесме Евровизије", која ће бити одржана у мају наредне године, саопштили су организатори такмичења.

"Бургас на Црном мору угостиће извођаче, делегације, навијаче, новинаре и милионе гледалаца широм свијета на три спектакуларна директна преноса у уторак, 11. маја, четвртак, 13. маја, те суботу, 15. маја, 2027. године", саопштила је Европска радиодифузна унија.

Бугарска је побиједила на "Пјесми Евровизије" ове године, одржаној у Бечу, а представљала ју је поп пјевачица Дара /Дарина Јотова/ са пјесмом "Бангаранга".

Она је убједљиво тријумфовала са укупно 516 бодова, чиме је Бугарска остварила прву побједу у историји овог такмичења, преноси Срна.

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Тагови :

Евровизија

Дара Евровизија 2026.

Бугарска

Бургас

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