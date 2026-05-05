Јак земљотрес погодио Србију: "Пробудило ме из сна"; "Било је јако страшно"

Јак земљотрес магнитуде 4,1 степена по Рихтеру погодио је реон Сомбора, тачније Бездан, око 02.35 сати послије поноћи, саопштио је Републички сеизмолошки завод.
Епицентар земљотреса био је на самој граници Србије и Хрватске код Бачког Моноштора на дубини од око 13 километара.
Како преноси РСЗ, након само 10 минута од главног потреса, услиједио је још један од 2.5 степени по Рихтеру.
Земљотрес се осјетио и у осталим дијеловима Србије, али и Хрватске, Мађарске и у сјеверном дијелу Босне и Херцеговине.
"Пробудило ме је из сна у Врбасу", "Први пут сам осјетила земљотрес и не дај Боже више никад. Било је јако страшно у Сомбору", "2-3 секунде, мислио сам да ће кућа да се сруши", писали су узнемирени грађани.
За сада није познато да ли има повријеђених лица или штете на објектима, али познато је да земљотреси ове магнитуде, углавном не праве материјалну штету, а уколико до ње дође она је минимална. Међутим већина људи, посебно у епицентралном подручју осјети јаке потресе који трају неколико секунди, пише Б92
