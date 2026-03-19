Хрват (75) туристички отишао у Португал, сада је пронађено његово тијело

Извор:
Индекс
19.03.2026
19:55
Коментари:0
Хрватски турист, за којим се трагало од јуче у подручју Рибеиро Фрио на португалском острву Мадеира, пронађен је мртав. Тијело мушкарца старог око 75 година пронашли су припадници Горске бригаде за потраге и спасавање Полиције јавне сигурности (ПСП), пише Мадеира Исланд њуз.
Трагичан исход потврдио је Тијаго Миранда, портпарол Регионалног заповједништва ПСП-а. Навео је да је турист пронађен у близини канала за наводњавање, типичног за Мадеиру, те да околности које су довеле до смрти за сада нису познате.
Преминули мушкарац био је дио туристичке групе од око 50 људи која је јуче пјешачила популарном стазом Вереда дош Балкоеш. Након посјете видиковцу с којег се пружа поглед на долину Фаја да Ногејра, група је при повратку на полазну тачку примијетила да га нема. Нестанак је пријављен властима око поднева.
У почетку су на терен послата два полицајца из станице Сантана. Са доласком ноћи у акцију је укључена и Горска бригада за потраге и спасавање. Међутим, потрага је у раним јутарњим часовима морала бити прекинута због мрака и неповољних временских услова, а настављена је данас, када је тијело и пронађено.
Најновије
Најчитаније
21
26
21
19
21
17
20
58
20
54
Тренутно на програму