Кнежевић: Садашња влада Хрватима даје и што не траже, Србима ни оно што им припада

25.01.2026
10:57
Коментари:0
Српски језик, двојно држављанство, тробојка, разговор са грађанима Ботуна, много је мање од онога што Хрватска тражи од Црне Горе, а она јој несебично даје, изјавио је лидер Демократске народне партије и посланик у Скупштини Црне Горе Милан Кнежевић и истакао да у црногорској Влади никада није било више Срба и да ће, уколико их подрже они који се јавно и тајно легитимишу као Срби, ове иницијативе проћи.
- Међутим, уколико будемо морали прије тога да питамо поједине амбасадоре, бојим се да ће уместо српског, њемачки постати службени језик. Спајићева влада би у случају нашег изласка и даље имала стабилну већину. У томе је сва чаролија ове политичке борбе. Зато нас нико не може назвати уцењивачима, јер ће већина наставити да функционише и без нас - рекао је Кнежевић у интервјуу за "Вечерње новости".
Према његовим ријечима, за разлику од оних који тврде да је важно да Срби буду на мјестима одлучивања, а да се суштински не питају ништа, он се залаже за приступ да Срби стварно одлучују о својој будућности.
- Ако је неком врхунац српства што је своју жену или љубавницу изгурао на одређене функције у систему, онда се не ради о стратешким разликама, већ о томе да неко позицију своје жене или љубавнице поистовећује са општим интересом српског народа. И тако српство траје док траје функција. Кад престане функција, прво се гаси љубав, а онда и српство - нагласио је он.
На питање до када ће спољна политика Црне Горе бити наслоњена на ону коју је водио режим ДПС, Кнежевић је рекао да ће то бити случај све док год представници српског народа у некој будућој влади не буду имали већину или запажену улогу.
Кнежевић је подсјетио да је коалиција За будућност Црне Горе освојила 15 одсто подршке на изборима 2023. и да је то стварност која мора да се прихвати и коју могу да исправе на следећим изборима.
Он је навео да је концепт српства заснован на националности гори од концепта антисрпства.
- Немам монопол на српске гласове у Црној Гори, али се никад нећу помирити са чињеницом да је једном Србину из Црне Горе ближа партија којој је приоритет наставак спољне политике из најгорих времена Мила Ђукановића и Ранка Кривокапића. Зато, ако не могу ништа да промјеним, онда бирам да не будем (не)вољни саучесник у извођењу рата за најобичнија права мог народа - нагласио је Кнежевић.
Он је навео да је Црна Гора одлучила да Хрватској да све што јој буде тражила.
- Можда то није лоша стратегија јер је заснована на томе да званичној Хрватској досади да нас и даље понижава. Чак мислим да смо имали и среће, могли су да нам траже да признамо Загреб за престоницу Црне Горе. Не могу они толико да траже колико ми можемо да дамо. Добиће што су тражили, а даћемо им и што нису - рекао је Кнежевић.
Када је ријеч о ударима на СПЦ у Хрватској и тзв. Косову, Кнежевић истиче да је то само континуитет вишевековне хајке "не би ли нам се затрли духовни трагови".
- И у најтежим временима окупација СПЦ је била искра вјере и отпора око које се окупљао наш народ. Али сам чврсто увјерен да ће и наша црква и наш народ издржати искушења која живимо. У 17. вијеку селили смо се са моштима наших светаца следећи наше патријархе и, што би рекао Црњански, "сањајући бескрајни плави круг и у њему звезду". Неће ни ово њихово довијека, испратили смо многе, а било је теже, некима се више ни имена не зна, као што сам увјерен да данашње окупаторе и тлачитеље чека заборав - навео је Кнежевић.
Говорећи о тврдњама власти да од изградње колектора у Зети зависи затварање поглавља 27, наводи да надлежни, умјесто да покажу релевантан документ, одговарају оптужбама "је ли те то Вучић научио да тражиш".
- И тако, док ми тражимо правду на улици, они траже Вучића у Ботуну, ми можда правду и нађемо, а они ће Вучића почети да сањају, ако већ нису - истакао је Кнежевић.
Регион
15 ч0
Регион
15 ч1
Регион
1 д0
Регион
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму