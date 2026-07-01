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У згради у Белгији избио пожар: Има повријеђених

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 13:05

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Зграда у Белгији
Фото: Društvena mreža X/Scope Report

Неколико људи је погинуло у пожару који је избио у стамбеној згради у белгијском граду Антверпену у сриједу ујутру, саопштила је локална полиција. У пожару је било и повријеђених, а зграда је потпуно евакуисана, пише Ројтерс .

Пожар је избио на осмом спрату

Према саопштењу полиције, ватрогасци су примили позив о пожару у насељу Линкеровер у 9:53 часова. Пожар је избио на осмом спрату десетоспратнице у којој је живјело више од 200 становника.

Апел становницима

Неколико ватрогасних јединица из различитих округа послато је на лице мјеста.

Полиција је издала упозорење оближњим становницима погођеним димом. „Молимо локалне становнике погођене димом да затворе прозоре и врата и, ако је потребно, искључе вентилацију“, саопштила је полиција.

(индекс)

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Тагови :

пожар

Белгија

зграда

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