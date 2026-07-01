У згради у Белгији избио пожар: Има повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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Неколико људи је погинуло у пожару који је избио у стамбеној згради у белгијском граду Антверпену у сриједу ујутру, саопштила је локална полиција. У пожару је било и повријеђених, а зграда је потпуно евакуисана, пише Ројтерс .
Према саопштењу полиције, ватрогасци су примили позив о пожару у насељу Линкеровер у 9:53 часова. Пожар је избио на осмом спрату десетоспратнице у којој је живјело више од 200 становника.
Неколико ватрогасних јединица из различитих округа послато је на лице мјеста.
JUST IN: Multiple people dead, several others seriously injured after an apartment building fire in Antwerp, Belgium. pic.twitter.com/xBSQ5kTbdO— Scope Report (@ScopeReport_) July 1, 2026
Полиција је издала упозорење оближњим становницима погођеним димом. „Молимо локалне становнике погођене димом да затворе прозоре и врата и, ако је потребно, искључе вентилацију“, саопштила је полиција.
(индекс)
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