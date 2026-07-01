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Четрнаесторо д‌јеце погинуло у урушавању крова у центру за подучавање

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 10:38

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Четрнаесторо д‌јеце погинуло у урушавању крова у центру за подучавање
Фото: Pritnscreen/Rescue 1122

Четрнаесторо д‌јеце је погинуло након што се у уторак урушио кров центра за подучавање у источном пакистанском граду Лахореу, саопштили су спасиоци, чиме су власти отвориле пут могућој истрази о немару.

Хитна служба Панџаба саопштила је да су спасиоци пронашли дјецу и 30-годишњу учитељицу испод рушевина приватног центра за продужени боравак. Погинула дјеца била су узраста од пет до 16 година, а већина их је имала мање од девет година.

Министарка информисања Панџаба Азма Бокхари рекла је да прелиминарни извјештаји показују да центар за подучавање није био регистрован и да је радио унутар приватне стамбене зграде, испод оронулог крова.

Такви центри су уобичајени широм Пакистана, гдје дјеца похађају додатне часове изван редовне наставе.

"Ако се утврди немар, непажња или било какво кршење закона, одговорни ће се суочити са строгим правним мјерама", рекла је Бокхари.

Радници су поправљали цријеп на згради када је кров попустио, рекао је свједок новинској агенцији АФП.

Телевизија Џио њуз (Geo News) емитовала је снимке униформисаних спасилаца и цивила који лопатама и рукама копају по земљи и рушевинама у дјелимично срушеној згради.

"Кров је био у лошем стању", рекао је ујак једне од жртава новинској агенцији АФП, додајући да су се радови на поправци цријепа изводили док су дјеца учила.

(Фактор.ба)

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Тагови :

Пакистан

несрећа

Дјеца

Школа

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