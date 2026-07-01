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Срушен рекорд температуре океана: Научници забринути

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 10:18

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Море
Фото: pexels/ Valeriy Pelts

Свјетски океани доживљавају температуре које су до сада биле невиђене за ово доба године, оборивши рекорд свих времена за јун, што изазива забринутост због посљедица по глобално вријеме и морски свијет.

Према подацима Европске службе за климатске промене Коперникус, која комбинује мјерења са сателита, бродова и бова, просјечна глобална температура површине мора достигла је 20,86 степени Целзијуса 21. јуна, а 20,89 степени 28. јуна, чиме је надмашен рекорд постављен 2024. године, пише CNN .

Комбинација Ел Ниња и климатских промјена

Неуобичајену топлину је подстакао почетак Ел Ниња, природног климатског феномена који карактеришу необично топле воде дуж екваторијалног тропског Пацифика. Иако је Ел Нињо тек почео, могао би се интензивирати и постати један од најјачих у посљедњих неколико деценија.

Основни узрок, кажу научници, је климатска криза изазвана људским дјеловањем, која такође повећава температуре. Деценијама су океани дјеловали као главни топлотни понор планете, апсорбујући 90 процената вишка топлоте коју ствара људско сагоревање фосилних горива.

Стручњаци: Улазимо у непознату територију

„Иако пораст температуре површине мора није неочекиван, стопа загревања коју сада видимо је алармантна“, рекао је Мајкл Мередит, океанограф у Британском антарктичком заводу. Још увијек није јасно да ли је ова невиђена јунска врућина привремена појава или показатељ онога што долази, али стручњаци изражавају забринутост.

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„Тренутни услови могли би бити показатељ почетка нове фазе која нас враћа на непознату територију“, рекао је Карло Буонтемпо, директор Коперникус службе за климатске промјене. „Са оваквим температурама океана и Ел Нињом на хоризонту, вјероватно ћемо у наредним мјесецима видјети оборене нове температурне рекорде.“

Огромне посљедице по временске прилике и морски живот

Океански догађаји имају огромне импликације на глобалне временске обрасце. Топлији океани одржавају ваздух топлијим, подстичући топлотне таласе, појачавајући олује, чинећи их снажнијим и повећавајући испаравање, што повећава вјероватноћу екстремних падавина и поплава.

Загревање океана такође може довести до масовног избјељивања коралних гребена, смрти других морских организама и пораста нивоа мора.

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Тагови :

океан

Високе температуре

рекордне температуре

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