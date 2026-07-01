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Страшан снимак! Жену ударио гром испред цркве

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 12:57

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Гром ударио Жену
Фото: Društvena mreža X/B. Wilkins lll 🇺🇸

Драматичан снимак забиљежио је тренутак када је жену из америчке савезне државе Џорџије погодио гром испред њене цркве, у језивом догађају у којем је за длаку избјегла смрт.

Мери "Џина" Мена (54) каже да је захвална што је остала жива након што ју је 6. маја погодио гром испред Католичке цркве Светог Јосифа у округу Коб, у савезној држави Џорџија.

Снимак надзорних камера са паркинга цркве приказује њен аутомобил обавијен снажним бљеском свјетлости током јаког невремена, пренео је Дејли Мејл.

Мена је рекла да је управо отворила врата аутомобила када је гром ударио у дрво поред ње, разневши га и изазвавши снажан ударни талас који је погодио њено возило. Од силине удара Мена је изгубила свијест, а када су на лице мјеста стигли болничари, установили су да не дише и да нема пулс.

На паркингу јој је одмах пружена хитна реанимација (ЦПР), након чега је великом брзином превезена у болницу, гдје је, готово невјероватно, успјела да преживи. Мена је испричала да је посљедње чега се сећа било да сједи у аутомобилу усред олује.

"Киша је падала веома јако... грмело је и севало", рекла је на конференцији за новинаре одржаној ове седмице, на којој је жељела да захвали припадницима хитних служби који су јој спасили живот.

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"Колико сам касније сазнала, гром је ударио у дрво, преполовио га, затим погодио мој аутомобил, након чега сам доживјела срчани застој", рекла је, преноси телевизија ВСБ-ТВ.

На конференцији за медије ове седмице Мена није могла да сакрије емоције док је грлила болничаре који су јој притекли у помоћ и спасили јој живот.

Помоћник начелника ватрогасне службе у Маријети, Кевин Герхард, рекао је да је Мена имала изузетну срећу што је преживела с обзиром на размјере невремена у којем је погођена.

"Један од највећих изазова био је то што је киша падала толико јако да смо морали што прије да је склонимо са кише и унесемо у возило Хитне помоћи", рекао је Герхард.

"На срећу, болница Кенестон није била далеко, а особље је било спремно да је одмах прими".

Мена је рекла да се у међувремену потпуно опоравила и да су љекари након боравка у болници потврдили да је доброг здравственог стања.

Истакла је да вјерује како је управо њена вјера разлог због којег је преживјела, док је болничаре који су јој спасили живот описала као "заиста Божје анђеле на Земљи".

(телеграф)

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Тагови :

удар грома

Црква

Америка

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