Страшан снимак! Жену ударио гром испред цркве

Аутор:АТВ редакција
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Драматичан снимак забиљежио је тренутак када је жену из америчке савезне државе Џорџије погодио гром испред њене цркве, у језивом догађају у којем је за длаку избјегла смрт.
Мери "Џина" Мена (54) каже да је захвална што је остала жива након што ју је 6. маја погодио гром испред Католичке цркве Светог Јосифа у округу Коб, у савезној држави Џорџија.
Снимак надзорних камера са паркинга цркве приказује њен аутомобил обавијен снажним бљеском свјетлости током јаког невремена, пренео је Дејли Мејл.
Мена је рекла да је управо отворила врата аутомобила када је гром ударио у дрво поред ње, разневши га и изазвавши снажан ударни талас који је погодио њено возило. Од силине удара Мена је изгубила свијест, а када су на лице мјеста стигли болничари, установили су да не дише и да нема пулс.
Found Face Down in the Rain with No Pulse After She was Struck by⚡Lightning — B. Wilkins lll 🇺🇸 (@ScummyMummy511) June 30, 2026
Mary "Jeanne" Menna survived a near-fatal lightning strike in May 2026 after quick-acting police officers and firefighters successfully revived her.
Surveillance footage captured the moment a bolt of… pic.twitter.com/1I5Up5JMn5
На паркингу јој је одмах пружена хитна реанимација (ЦПР), након чега је великом брзином превезена у болницу, гдје је, готово невјероватно, успјела да преживи. Мена је испричала да је посљедње чега се сећа било да сједи у аутомобилу усред олује.
"Киша је падала веома јако... грмело је и севало", рекла је на конференцији за новинаре одржаној ове седмице, на којој је жељела да захвали припадницима хитних служби који су јој спасили живот.
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"Колико сам касније сазнала, гром је ударио у дрво, преполовио га, затим погодио мој аутомобил, након чега сам доживјела срчани застој", рекла је, преноси телевизија ВСБ-ТВ.
На конференцији за медије ове седмице Мена није могла да сакрије емоције док је грлила болничаре који су јој притекли у помоћ и спасили јој живот.
Помоћник начелника ватрогасне службе у Маријети, Кевин Герхард, рекао је да је Мена имала изузетну срећу што је преживела с обзиром на размјере невремена у којем је погођена.
"Један од највећих изазова био је то што је киша падала толико јако да смо морали што прије да је склонимо са кише и унесемо у возило Хитне помоћи", рекао је Герхард.
Moment woman, 54, is struck by LIGHTNING outside her Catholic church by bolt so strong it made tree explode https://t.co/m6arnkH5Lo— Daily Mail (@DailyMail) June 30, 2026
"На срећу, болница Кенестон није била далеко, а особље је било спремно да је одмах прими".
Мена је рекла да се у међувремену потпуно опоравила и да су љекари након боравка у болници потврдили да је доброг здравственог стања.
Истакла је да вјерује како је управо њена вјера разлог због којег је преживјела, док је болничаре који су јој спасили живот описала као "заиста Божје анђеле на Земљи".
(телеграф)
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