''Мимо закона из буџета Бањалуке потрошено 60 милиона КМ''

Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић тврди да је градоначелник Драшко Станивуковић мимо закона трошио новац из буџета града.
"Према нашим извјештајима о извршењу градског буџета, више од 60 милиона КМ буџетских средстава потрошено је ненамјенски. То су заједно са извјештајем из 2024. године документи који показују да је градоначелник Бањалуке мимо закона трошио сав тај новац", истакао је Нинковић у подкасту Срне.
Нинковић је рекао да ће, када буде достављен консолидовани извјештај о извршењу градског буџета за 2025. годину, бити познато колико је укупно дуговање града.
Он је рекао да није задовољан радом градске администрације коју предводи Станивуковић, истичући да се нешто мора мијењати како би Бањалука кренула напријед.
"Градска администрација је на власти шесту годину заредом. Нисмо сигурни да ће оно што пише у буџету бити и реализовано", указује Нинковић.
Предсједник Скупштине града каже да у посљедње двије до три године у градском парламенту нису имали програм заједничке комуналне потрошње и да одборници нису могли чак амандмански да утичу на тај документ.
Нинковић указује да није било ни календара туристичких мaнифестација и много чега што се раније подразумијевало да буде разматрано и што је чинило сваку градску управу транспарентном да се зна гдје се трошио и на шта је планиран градски новац.
Он је навео да је бивши градоначелник Игор Радојичић оставио одређени суфицит у градском буџету који је у прве двије године мандата Станивуковића потрошен, те истакао да претпоставља да је новац отишао на кићење града и на све буџетски непредвиђене ствари.
Он је рекао да није против градње шеталишта и неких паркова, али да то у овом тренутку нису приоритети града Бањалука, већ потребе људи у бањалучким мјесним заједницама које се односе на комуналну инфраструктуру - да се ријеши вода, канализација, пут...
"У бањалучком насељу Лауш, које је само два до три километра од центра града имате урушену улицу и одрон који се не рјешава годину дана", истакао је Нинковић.
Он је навео да су велике потребе грађана у бањалучким насељима Бронзани Мајдан, Стратинска и Кмећани, али да су градоначелник и његова администрација посљедњи пут 2020. године посјетили ова насеља када су користили краве и сијено од мјештана за свој спот.
Нинковић је рекао да градска власт није платила плакете за Дан града фирмама у задње двије године, додајући да град предузећу "Чистоћа" дугује четири милиона КМ за извршење послова јавне хигијене која се сада покушава наплатити преко леђа грађана.
"Хронични недостатак новца у Градској управи Бањалуке грожава јавну хигијену, саобраћајнице и инвестиције на подручју Бањалуке. Плате радницима у Градској управи нису повећаване и једва се дошло до споразума између дјечијих вртића и градске управе", напоменуо је Нинковић.
Коментаришући најаву Станивуковића о покретању неких капиталних пројеката на подручју Бањалуке попут трамваја у градском саобраћају до краја године, те изградње моста у насељу Долац и хотела "Палас", Нинковић каже да су то шарене лаже којим градоначелник прибјегава пред сваку предизборну кампању, јер нема новца за све што је замислио.
Нинковић је рекао да су сви пројекти који су завршени у граду реализовани новцем Републике Српске, те као илустрацију навео централни споменик погинулим борцима Републике Српске, мост у Чесми, обнову куће Милановића, кружни ток код Кампуса.
Предсједник Скупштине града изјавио је Срни да Бањалучани не треба да плаћају паркинг јер, како је навео, тренутна наплата није у складу са законом и одлукама надлежних институција.
"Не треба да плаћају паркинг, зато што је тренутна наплата паркинга потпуно
незаконита и није у складу са одговарајућим законским актима који би могли да буду на суду у корист градске управе. Због тога јасно говорим да грађани не треба да плаћају паркинг", рекао је Нинковић у подкасту Срне.
Он је подсјетио да је Уставни суд Републике Српске оборио одлуку о наплати паркинга, нагласивши да градоначелник Бањалуке није имао овлашћење да самостално доноси одлуке о повећању цијена паркинга.
"Уставни суд је то оборио и рекао - не можете вршити наплату на такав начин. А не може ни градоначелник донијети повећање цијена без Скупштине", нагласио је Нинковић.
Према његовим ријечима, проблем је додатно продубљен чињеницом да наплату врши градско одјељење, што није у складу са законом.
"Не може одјељење вршити наплату, мора се формирати ново јавно предузеће које ће вршити ту комуналну услугу, односно управљати и наплаћивати паркинг", каже Нинковић.
Он је истакао да је формирање јавног предузећа неопходно како би се обезбиједила транспарентност у трошењу новца од паркинга.
"Дакле, дајте да се формира јавно предузеће, да новац који долази од грађана, а на рачун наплате паркинга буде транспарентно утрошен", нагласио је Нинковић, додајући да је новац од наплате паркинга до сада ишао у буџет и бивао трошен у разне намјене, и то нетранспарентно.
Он је навео да би та средства могла бити усмјерена у рјешавање важних проблема у граду, попут недостатка капацитета у вртићима, или повећања капацитета паркинга у Бањалуци, али да градоначелник не жели такав начин наплате и управљања паркинзима.
"Дајте људи да свака марка која се прикупи од паркинга из године у годину иде у изградњу вртића", поручио је Нинковић.
Нинковић је упозорио да градска управа може покретати судске поступке против грађана, али да не постоји правни основ за наплату паркинга.
"Не може их нико казнити, не може их нико натјерати да плате паркинг. Они могу да покрену одређене судске радње, градска управа, али ће их 100 одсто изгубити јер не постоји ниједан документ који може на суду бити доказ да је градска управа радила по закону. Дефинитивно вас нико не може казнити", истакао је Нинковић.
