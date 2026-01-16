Logo
Игокеа дочекала Партизан у Лакташима: Почела утакмица 7. кола АБА лиге

АТВ

16.01.2026

19:02

Игокеа дочекала Партизан у Лакташима: Почела утакмица 7. кола АБА лиге
Велика атмосфера влада у дворани у Лакташима јер је почео дуел 7. кола АБА лиге између домаће Игокее и београдског Партизана.

Игокеа је у серији од три побједе у АБА лиги док је Партизан упркос добрим играма у АБА лиги прилично уздрман дешавањима у посљедњих мјесец дана као и катастрофалним резултатима у Евролиги, гдје је у сриједу доживио још један дебакл.


КК Игокеа

КК Партизан

