Игокеа дочекала Партизан у Лакташима: Почела утакмица 7. кола АБА лиге

Извор:
АТВ
16.01.2026
19:02
Коментари:0
Велика атмосфера влада у дворани у Лакташима јер је почео дуел 7. кола АБА лиге између домаће Игокее и београдског Партизана.
Игокеа је у серији од три побједе у АБА лиги док је Партизан упркос добрим играма у АБА лиги прилично уздрман дешавањима у посљедњих мјесец дана као и катастрофалним резултатима у Евролиги, гдје је у сриједу доживио још један дебакл.
Љубав и секс
1 ч0
Бања Лука
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Економија
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму