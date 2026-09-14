Нетанјаху у посјети Њујорку поводом Генералне скупштине УН

Аутор:АТВ редакција
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Израелски премијер Бењамин Нетанјаху планира да посјети Њујорк од 23. до 25. септембра како би учествовао на догађајима у оквиру 81. засједања Генералне скупштине УН, саопштено је из кабинета премијера.
Кабинет премијера објавио је позив израелским новинарима који желе да извјештавају о посјети да се пријаве за акредитацију.
Засједање Генералне скупштине УН почело је у Њујорку у уторак, 8. септембра.
Општа расправа ће се одржати од 22. до 26. септембра, преноси Срна.
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