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Нетанјаху у посјети Њујорку поводом Генералне скупштине УН

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14.09.2026 17:20

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Бењамин Нетанјаху, премијер Израела
Фото: Ronen Zvulun, Pool Photo via AP/Tanjug

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху планира да посјети Њујорк од 23. до 25. септембра како би учествовао на догађајима у оквиру 81. засједања Генералне скупштине УН, саопштено је из кабинета премијера.

Кабинет премијера објавио је позив израелским новинарима који желе да извјештавају о посјети да се пријаве за акредитацију.

Засједање Генералне скупштине УН почело је у Њујорку у уторак, 8. септембра.

Општа расправа ће се одржати од 22. до 26. септембра, преноси Срна.

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Тагови :

Бењамин Нетанјаху

Америка

Израел

посјета

Њујорк

Генерална скупштина УН

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