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Застрашујуће: Страдао у пожару аутомобила

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07.10.2026 22:09

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Мушкарац изгорио у Новом Саду
Фото: Инстаграм

Вечерас је на обилазници код Новог Сада у близини депоније дошло до тешке несреће када се запалио аутомобил. Једна особа изгубила је живот у пожару.

Припадници ватрогасно-спасилачког батаљона Нови Сад брзо су стигли на лице мјеста, и у трави поред аутомобила затекли једно мушко лице, преноси "Блиц".

Хитна помоћ констатовала је смрт.

Није познато како је дошло до трагедије.

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Тагови :

пожар

несрећа

трагедија

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