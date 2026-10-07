Застрашујуће: Страдао у пожару аутомобила

Аутор:АТВ редакција
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Вечерас је на обилазници код Новог Сада у близини депоније дошло до тешке несреће када се запалио аутомобил. Једна особа изгубила је живот у пожару.
Припадници ватрогасно-спасилачког батаљона Нови Сад брзо су стигли на лице мјеста, и у трави поред аутомобила затекли једно мушко лице, преноси "Блиц".
Хитна помоћ констатовала је смрт.
Није познато како је дошло до трагедије.
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