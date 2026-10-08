Инфлација у еврозони поново убрзава, шта то значи за кредите у БиХ?

Аутор:Марко Гаврић
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Скупља енергија подиже цијене и повећава каматне стопе. Овај тренд може да стигне и до кућних буџета грађана који отплаћују кредите везане за евро. Најосјетљивији су кредити са промјенљивом каматном стопом. У домаћем банкарском сектору за сада не очекују значајнији раст камата.
"По нашим подацима на 36% и 89% укупних кредита је везано за фиксну каматну стопу, а само 11% је везано за еурибор. На износ од 11% не би требало да представља неки велики проблем", рекао је Срђан Шупут, директор Агенције за банкарство Републике Српске.
Из Удружења банака БиХ кажу да раст каматних стопа Европске централне банке не значи аутоматски и раст камата у БиХ, али да се може посредно пренијети на домаће тржиште.
"Наравно да ће се свјетска економска криза и инфлација на одређени начин одразити и на тржиште БиХ, могуће да ће доћи до раста просјечне излазне каматне стопе, ми заиста не очекујемо било какве проблематичне промјене нити очекујемо драматичан раст камата на тржишту", рекао је Едис Ражаница, директор Удружења банака БиХ.
Већина инфлације у БиХ је "увезена" с обзиром на негативну разлику у односу увоза и извоза, порука је Срђана Амиџића. Република Српска у протеклом периоду није биљежила раст, већ је имала стагнацију цијена.
"Највећи инфлаторни притисак који осјети овај простор је инфлаторни притисак ЕУ која доноси такве одлуке, геополитички многи људи могу да кажу да њих не интересује сукоб у Украјини, али тај сукоб у Украјини је довео до тога да Европа прекида везе са Русијом, нема више јефтине енергенте, онда више нема повољан производ", рекао је Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ.
Свака промјена камате може утицати и на кућне буџете. То је посебно изражено код рјешавања стамбеног питања, али и покривања свакодневних трошкова.
"Када причамо о кредитима то није само повећање кредита, поготово овдје неће сви кредити одмах поскупјети, неће бити виша рата, постоје кредити који имају фиксну каматну стопу, док сви ови кредити са промјенљивом каматном стопом засигурно ће осјетити све ово што се дешава и да ће се повећати следеће неке рате", рекла је Муриса Марић, предсједник Удружења за заштиту потрошача "Дон" из Приједора.
Инфлација у еврозони показује да тржиште БиХ није потпуно изоловано. Разлога за панику нема, али је опрез при сваком новом задуживању сада неопходан, став је економиста.
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