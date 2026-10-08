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Предност Цвијановићеве и даље расте

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08.10.2026 19:08

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Предност Цвијановићеве и даље расте
Фото: АТВ

Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић освојила је 305.457 или 55,57 одсто гласова, што је за 160.118 више у односу на кандидата СДС-а Маринка Божовића, најновији су прелиминарни подаци Централне изборне комисије (ЦИК) БиХ.

За Божовића је гласало 145.339 или 26,44 одсто бирача, док је кандидат Листе за правду и ред Небојша Вукановић освојио 98.809 или 17,97 одсто гласова.

До сада је обрађено укупно 98,07 одсто редовних бирачких мјеста.

Важећих листића било је 549.605, неважећих празних 23.999, док је неважећих из других разлога било 4.956.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Маринко Божовић

Избори 2026

Резултати избора 2026

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