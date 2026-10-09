Сарадња Србије и Српске јача у свим областима

Аутор:Лана Остојић
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Радови на заједничком граничном прелазу на Рачи приводе се крају, а његова предаја планирана је за 15. октобар.
Остали радови на траси требало би да буду завршени до 15. децембра. У плану су и ауто-пут Пожега–Котроман и даљи кораци за пројекат аеродрома Требиње.
"Нарочиту смо пажњу обратили на велике инфаструктурне пројекте, а то је завршетак аутопутског правца Сремска Рача-Кузмин који је 18 KM на страни Србије и почетак практично оних озбиљних са асфалтерским радовима на територији Републике Српске", рекла је министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије Александра Софронијевић.
"Један историјски моменат ће се десити 15.12. када ћемо практично до границе с Републиком Српском добити ауто-пут до Београда, ми настављамо радове који ће бити готови до краја сљедеће године од Кузмина, од граничног прелаза Рача до Бијељине", истакао је министaр саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић.
Сарадња Српске и Србије шири се и на науку и технолошки развој. Формиран је координациони тим који би требало да олакша сарадњу истраживача и коришћење фондова за научне пројекте.
"Радили смо на формирању приступа, на омогућавању коришћења што бољем и већем обиму фондова за науку с једне стране значи пројеката научних пројеката и средстава", рекла је министар науке, технолошког развоја и иновација Србије Бела Балинт.
"Ви знате да ми ове године започињемо изградњу првог Научнотехнолошког парка. Србија је већ далеко одмакла по том питању и нама су њихова искуства у том смислу драгоцјена. Такође, планирамо наредне године да почнемо формирње фонда за науку и иновације", истакао је министар за научно-технолошки развој и високо образовање Републике Српске Драга Мастиловић.
Транссрпска магистрала која спаја Бањалуку и Београд је историјски и стратешки пројекат, поручио је премијер Српске. Српска и Србија имају значајну сарадњу у науци што представља додатно унапређење.
"Желимо управо између РС и Србије да успоставимо и ону везу која је још већа надградња. Колега Мацут и ја смо у неколико састанака у ових протеклих годину дана дали један значајан темпо реализацији ових пројеката, па смо имали материјални, постоји духовни, историјски су дио нас итд, сада смо то дигли и на овај научни", казао је
предсједник Владе Србије Ђуро Мацут.
Мислим да требамо стварно озбиљно овоме да приступимо. Ово није никаква, да кажем девалвација – ово може само да иде у корист јачања и квалитета и образовања, пре свега високог образовања, али самим тим ће се то спустити на ниже степене образовања.
У плану је оснивање фондова за научне радове и иновације, који би били заједнички или међусобно усклађени.
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