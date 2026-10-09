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Сарадња Србије и Српске јача у свим областима

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09.10.2026 19:21

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Влада Републике Српске
Фото: АТВ

Радови на заједничком граничном прелазу на Рачи приводе се крају, а његова предаја планирана је за 15. октобар.

Остали радови на траси требало би да буду завршени до 15. децембра. У плану су и ауто-пут Пожега–Котроман и даљи кораци за пројекат аеродрома Требиње.

"Нарочиту смо пажњу обратили на велике инфаструктурне пројекте, а то је завршетак аутопутског правца Сремска Рача-Кузмин који је 18 KM на страни Србије и почетак практично оних озбиљних са асфалтерским радовима на територији Републике Српске", рекла је министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије Александра Софронијевић.

"Један историјски моменат ће се десити 15.12. када ћемо практично до границе с Републиком Српском добити ауто-пут до Београда, ми настављамо радове који ће бити готови до краја сљедеће године од Кузмина, од граничног прелаза Рача до Бијељине", истакао је министaр саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић.

Сарадња Српске и Србије шири се и на науку и технолошки развој. Формиран је координациони тим који би требало да олакша сарадњу истраживача и коришћење фондова за научне пројекте.

"Радили смо на формирању приступа, на омогућавању коришћења што бољем и већем обиму фондова за науку с једне стране значи пројеката научних пројеката и средстава", рекла је министар науке, технолошког развоја и иновација Србије Бела Балинт.

"Ви знате да ми ове године започињемо изградњу првог Научнотехнолошког парка. Србија је већ далеко одмакла по том питању и нама су њихова искуства у том смислу драгоцјена. Такође, планирамо наредне године да почнемо формирње фонда за науку и иновације", истакао је министар за научно-технолошки развој и високо образовање Републике Српске Драга Мастиловић.

Транссрпска магистрала која спаја Бањалуку и Београд је историјски и стратешки пројекат, поручио је премијер Српске. Српска и Србија имају значајну сарадњу у науци што представља додатно унапређење.

"Желимо управо између РС и Србије да успоставимо и ону везу која је још већа надградња. Колега Мацут и ја смо у неколико састанака у ових протеклих годину дана дали један значајан темпо реализацији ових пројеката, па смо имали материјални, постоји духовни, историјски су дио нас итд, сада смо то дигли и на овај научни", казао је

предсједник Владе Србије Ђуро Мацут.

Мислим да требамо стварно озбиљно овоме да приступимо. Ово није никаква, да кажем девалвација – ово може само да иде у корист јачања и квалитета и образовања, пре свега високог образовања, али самим тим ће се то спустити на ниже степене образовања.

У плану је оснивање фондова за научне радове и иновације, који би били заједнички или међусобно усклађени.

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Тагови :

Саво Минић

Ђуро Мацут

Рача

Србија

Република Српска

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