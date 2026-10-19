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Цвијановић са Гинкелом о протеклим изборима

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19.10.2026 14:41

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић разговарала је данас са отправником послова Амбасаде Сједињених Држава у БиХ Џоном Гинкелом о протеклим изборима и предстојећем процесу формирања власти.
Фото: Srna

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић разговарала је данас са отправником послова Амбасаде Сједињених Држава у БиХ Џоном Гинкелом о протеклим изборима и предстојећем процесу формирања власти.

"Током састанка смо разговарали о даљем унапређењу односа са САД, укључујући јачање сарадње у свим областима које су у заједничком интересу", навела је Цвијановићева на "Иксу".

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Тагови :

Џон Гинкел

Жељка Цвијановић

избори

Састанак

Амбасада САД у БиХ

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