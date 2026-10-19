Цвијановић са Гинкелом о протеклим изборима

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић разговарала је данас са отправником послова Амбасаде Сједињених Држава у БиХ Џоном Гинкелом о протеклим изборима и предстојећем процесу формирања власти.
"Током састанка смо разговарали о даљем унапређењу односа са САД, укључујући јачање сарадње у свим областима које су у заједничком интересу", навела је Цвијановићева на "Иксу".
Са отправником послова Амбасаде Сједињених Америчких Држава у БиХ Џоном Гинкелом разговарала сам данас о протеклим изборима и предстојећем процесу формирања власти.
Током састанка смо разговарали о даљем унапређењу односа са САД, укључујући јачање сарадње у свим областима које су у заједничком интересу.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) October 19, 2026
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