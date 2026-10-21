Дејан Станковић ослобођен оптужби

Аутор:АТВ редакција
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Дисциплински поступак против Дејана Станковића због наводног неспортског понашања на утакмици Црвене звезде и Новог Пазара обустављен је, пошто судије које су водиле меч нису потврдиле тврдње из извештаја делегата Влада Глођовића.
Како преноси "Спорт клуб", чланови судијске екипе, предвођени главним арбитром Предрагом Јањушем, у својим изјавама нису навели да су лично присуствовали вербалном сукобу између тадашњег тренера црвено-бијелих и делегата.
Глођовић је у службеном извјештају изнио оптужбе на рачун Станковића, тврдећи да је током утакмице вријеђао и пријетио, као и да се непримерено понашао према службеним лицима. Документација је, након реакције директора такмичења Александра Пивића, прослијеђена дисциплинским органима Фудбалског савеза Србије.
Ипак, наводи делегата нису добили потврду од осталих званичника који су били на утакмици.
Уз Јањуша, меч на стадиону „Рајко Митић“ судили су помоћници Никола Антић и Новак Новаковић, док је у улози четвртог арбитра био Стефан Јекнић. Према информацијама Спорт клуба, нико од њих није посведочио да је непосредно чуо или видио увреде које је Станковић наводно упутио Глођовићу.
Због изостанка потврде кључних навода, дисциплински органи ФСС-а одлучили су да обуставе поступак. Некадашњи тренер Црвене звезде тако је прошао без казне, јер оптужбе из делегатовог извјештаја нису поткрепљене исказима осталих службених лица.
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