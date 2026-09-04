Попржен за АТВ о обустави наставе: Здравље ђака и наставника је на првом мјесту

Аутор:Милена Грубор
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Одлука о обустави наставе због врућина је оправдана јер су здравље и животи ђака и наставника на првом мјесту, поручио је за АТВ предсједник Актива директора основних школа бањалучке регије Мирослав Попржен.
Попржен истиче да су екстремне врућине створиле изузетно тешке услове за рад у свим школским објектима широм Српске.
"Оне температуре можда у овом тренутку нису екстремно високе вани, али од јуна мјесеца школски објекти су изложени константном загријавању. Током цијелог љета зидови су постали врући, исијавају топлоту и додатно усложњавају услове у учионицама. Мислим да је ово прави потез и захваљујем министру што је имао разумијевања за захтјев нашег Актива. Наредних неколико дана нећемо излагати ризику здравље ђака и наставника, јер су у оваквим околностима дословно били угрожени њихови животи", истакао је Попржен за АТВ.
Он наглашава да су се у појединим школама већ биљежили случајеви здравствених тегоба код ученика и особља.
"Није спорно, и здрав организам тешко подноси ове врућине, а поготово ђаци и наставници који већ имају одређене здравствене проблеме. Јуче нам је један ученик пао у несвијест, позлило му је, а поподне је позлило и једној наставници. Хвала Богу, све се добро завршило. Што би рекли, сит гладног не разумије. Свима који коментаришу поручујем: дођите у учионицу, будите 45 минута, па ћете видјети како је купати се у зноју", каже Попржен.
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Обустављена настава у основним и средњим школама у Републици Српској
Додаје да температура значајно варира у зависности од тога на коју су страну учионице окренуте.
"У учионицама које су окренуте ка западу још се и може радити, али тамо гдје су прозори на југоистоку, боравак је постао апсолутно неподношљив. Ниједан дјечији ни наставнички живот, нити било чије здравље, није вриједно тога да се настава по сваку цијену одржава током ових неколико дана. Ово је добар и оправдан потез за цијелу Републику Српску", поручује Попржен.
Када је у питању надокнада пропуштеног градива, Попржен објашњава да ће се поступати у складу са законским оквирима и инструкцијама надлежног министарства.
"То ће одлучити Министарство просвјете и културе. Међутим, према закону, уколико се реализује 95 одсто наставног плана и програма, школска година се може успјешно закључити. Ових пет-шест дана без проблема се може уклопити у то", појаснио је он.
Иако наставе нема, школе неће бити потпуно затворене, а техничко и административно особље обављаће своје редовне задатке.
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"Установе морају бити отворене и бити на располагању. Секретари, рачуновође и сви који имају услове за рад, попут климатизованих канцеларија, радиће свој посао. Такође, наставници имају свој административни дио обавеза, попут попуњавања дневника. Што се тиче самих објеката, покушавали смо да их расхладимо током ноћи, али без успјеха. Док струји топао ваздух, промаја не помаже", закључио је Попржен.
Подсјетимо, Министарство просвјете и културе Републике Српске јуче је обавијестило основне и средње школе у Републици Српској да ће, због изузетно високих температура и отежаних услова за реализацију васпитно-образовног рада у школским објектима, бити обустављена настава у свим основним и средњим школама у Републици Српској у периоду од 4. до 11. септембра 2026. године.
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