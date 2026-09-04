Logo

Попржен за АТВ о обустави наставе: Здравље ђака и наставника је на првом мјесту

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.09.2026 09:18

Коментари:

2
Предсједник Актива директора основних школа бањалучке регије Мирослав Попржен.
Фото: АТВ

Одлука о обустави наставе због врућина је оправдана јер су здравље и животи ђака и наставника на првом мјесту, поручио је за АТВ предсједник Актива директора основних школа бањалучке регије Мирослав Попржен.

Попржен истиче да су екстремне врућине створиле изузетно тешке услове за рад у свим школским објектима широм Српске.

"Оне температуре можда у овом тренутку нису екстремно високе вани, али од јуна мјесеца школски објекти су изложени константном загријавању. Током цијелог љета зидови су постали врући, исијавају топлоту и додатно усложњавају услове у учионицама. Мислим да је ово прави потез и захваљујем министру што је имао разумијевања за захтјев нашег Актива. Наредних неколико дана нећемо излагати ризику здравље ђака и наставника, јер су у оваквим околностима дословно били угрожени њихови животи", истакао је Попржен за АТВ.

Здравствени проблеми у учионицама

Он наглашава да су се у појединим школама већ биљежили случајеви здравствених тегоба код ученика и особља.

"Није спорно, и здрав организам тешко подноси ове врућине, а поготово ђаци и наставници који већ имају одређене здравствене проблеме. Јуче нам је један ученик пао у несвијест, позлило му је, а поподне је позлило и једној наставници. Хвала Богу, све се добро завршило. Што би рекли, сит гладног не разумије. Свима који коментаришу поручујем: дођите у учионицу, будите 45 минута, па ћете видјети како је купати се у зноју", каже Попржен.

учионица школа клупе

Друштво

Обустављена настава у основним и средњим школама у Републици Српској

Додаје да температура значајно варира у зависности од тога на коју су страну учионице окренуте.

"У учионицама које су окренуте ка западу још се и може радити, али тамо гдје су прозори на југоистоку, боравак је постао апсолутно неподношљив. Ниједан дјечији ни наставнички живот, нити било чије здравље, није вриједно тога да се настава по сваку цијену одржава током ових неколико дана. Ово је добар и оправдан потез за цијелу Републику Српску", поручује Попржен.

Надокнада часова и рад у школама

Када је у питању надокнада пропуштеног градива, Попржен објашњава да ће се поступати у складу са законским оквирима и инструкцијама надлежног министарства.

"То ће одлучити Министарство просвјете и културе. Међутим, према закону, уколико се реализује 95 одсто наставног плана и програма, школска година се може успјешно закључити. Ових пет-шест дана без проблема се може уклопити у то", појаснио је он.

Иако наставе нема, школе неће бити потпуно затворене, а техничко и административно особље обављаће своје редовне задатке.

Учионица

Друштво

Одгођен почетак наставе због високих температура: Ученици ће у клупе 14. септембра

"Установе морају бити отворене и бити на располагању. Секретари, рачуновође и сви који имају услове за рад, попут климатизованих канцеларија, радиће свој посао. Такође, наставници имају свој административни дио обавеза, попут попуњавања дневника. Што се тиче самих објеката, покушавали смо да их расхладимо током ноћи, али без успјеха. Док струји топао ваздух, промаја не помаже", закључио је Попржен.

Подсјетимо, Министарство просвјете и културе Републике Српске јуче је обавијестило основне и средње школе у Републици Српској да ће, због изузетно високих температура и отежаних услова за реализацију васпитно-образовног рада у школским објектима, бити обустављена настава у свим основним и средњим школама у Републици Српској у периоду од 4. до 11. септембра 2026. године.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Мирослав Попржен

osnovne škole

osnovne i srednje škola

obustava nastave

Бања Лука

Коментари (2)

Прочитајте више

Сутра бесплатни кардиолошки прегледи за 150 жена

Градови и општине

Сутра бесплатни кардиолошки прегледи за 150 жена

4 ч

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Хроника

Ухапшен возач који је аутомобилом улетио у двориште и повриједио троје малољетника

4 ч

0
Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.

Хроника

Ужас у БиХ: Прешао аутом преко ноге дјетета и побјегао

4 ч

0
Воз удара у камион на пружном прелазу у Пољској.

Свијет

Воз ударио у камион из БиХ на пружном прелазу: Камера снимила тренутак несреће

4 ч

1

Више из рубрике

У Бањалуци свечаност поводом отварања Канцеларије Привредне коморе Израела

Бања Лука

У Бањалуци свечаност поводом отварања Канцеларије Привредне коморе Израела

17 ч

1
А Стринг фестивал

Бања Лука

Сутра почиње A STRING FEST: Бањалучка публика три дана пред врхунским умјетницима европске и регионалне сцене

22 ч

0
Улица Светозара Марковића без тротоара у Новој Вароши.

Бања Лука

Улица у близини школе без тротоара: Родитељи забринути за безбједност дјеце и ученика

1 д

2
Дјеца на повратку из школе.

Бања Лука

Да ли неко треба да страда? Тротоар блокиран, ђаци морају на коловоз

1 д

1

  • Најновије

  • Најчитаније

13

48

Бијељинац ухапшен због крађе трактора!

13

48

Преминуо у аутомобилу током односа са партнерком

13

37

Игор оженио Стану јер је невина: Првог дана брака га шокирала

13

36

Ухапшен 18-годишњак због убиства у сарајевском насељу Горица

13

35

Подигнута оптужница против браће Тејт: Зарадили 1.25 милиона долара од експлоатације малољетника

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима