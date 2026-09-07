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Нова искључења воде у Бањалуци: Ево гдје се данас отклањају кварови

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07.09.2026 09:20

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Славина-чесма-вода
Фото: АТВ

Радници бањалучког "Водовода" данас ће отклањати кварове у Љубачеву, Агином Селу, Рекавицама и Леденицама.

Из "Водовода" је саопштено да ће данас бити извођени радови у улицама Краља Петра Првог Карађорђевића, Јованке Гајић Змијањке, Душана и Владе Копање, Ненада Костића, Вељка Млађеновића, те у Драгочају.

Због смањене издашности изворишта "Суботица" могући су поремећаји у водоснабдијевању на систему "Копривњак".

Усљед повећане потрошње на системима "Гашића врело" и "Црно врело" могући су поремећаји у водоснабдијевању, нарочито виших зона које се снабдијевају са резервоара "Звијезда".

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Тагови :

Водовод Бањалука

Водоснабдијевање

кварови на водоводној мрежи

радови на терену

Искључења воде

Бања Лука

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