"За реконструкцију 1.700 километара мреже 30 милиона евра"

Аутор:АТВ редакција
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Предузеће "Електрокрајина" започиње велики пројекат реконструкције 1.700 километара средњонапонске и нисконапонске мреже, вриједности 30 милиона евра, чиме ће корисницима бити омогућена стабилнија испорука електричне енергије, најављено је данас у Бањалуци на конференцији за новинаре.
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је ријеч о једном од приоритетних пројеката "Електрокрајине", чијом реализацијом ће бити остварене значајне уштеде, али и стабилнија испорука електричне енергије грађанима и привреди.
"Ово ће значајно појачати испоруку у најкритичнијим подручјима", рекао је Минић.
Он вјерује да ће домаћа привредна снага имати капацитета да буде укључена у реализацију овог великог пројекта.
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић рекао је да реализација овог пројекта у сарадњи са Европском банком за обнову и развој /ЕБРД/ потврђује међународни финансијски кредибилитет Републике Српске.
"Услови кредита су максимално повољни. Грејс период је четири године, а рок отплате до 20 година. ЕБРД је озбиљна финансијска институција која не одобрава кредите уколико корисник није финансијски потентан", рекао је Амиџић.
Он је навео да ће уштеде реализацијом пројекта бити веће од четири милиона КМ годишње, што значи да ће се из уштеда моћи сервисирати кредит.
Амиџић је рекао да "Електрокрајина" улази у процес расписивања тендера за избор извођача радова, упоредо са процесом ратификације уговора о кредиту.
Вршилац дужности директора "Електрокрајине" Саша Поповић рекао је да ће пројектом бити замјењено 43.000 стубова у пет градова и 16 општина у надлежности овог предузећа.
"Кредит износи 38 милиона евра, од чега ће 30 милиона бити утрошено за нови пројекат, а осам милиона евра за рефинансирање постојећег кредита са ЕБРД-ом", навео је Поповић.
Период реализације пројекта је три године, а биће реконструисано укупно 12 одсто укупне мреже "Електрокрајине".
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