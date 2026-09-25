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Шобот: УКЦ од проширења услуга мјесечно увећао приход за два милиона КМ

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25.09.2026 12:32

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Никола Шобот
Фото: ATV

Универзитетски клинички центар Републике Српске проширио је спектар услуга, што је мјесечно донијело око два милиона КМ већег прихода, док су истовремено смањени расходи и извршена финансијска консолидација установе, изјавио је вршилац дужности генералног директора УКЦ Републике Српске Никола Шобот.

Гостујући у подкасту Медијског система Републике Српске - СРНА, Шобот је рекао да је УКЦ вратио више од 20 милиона КМ дуга према добављачима и 14 милиона КМ дуга према Фонду здравственог осигурања.

Он наводи да је један од капиталних пројеката УКЦ-а роботска хирургија, те указује да је у току формирање тимова за абдоминалну, уролошку, торакалну и кардиохирургију.

- Није поента само купити апарат који нећете користити - рекао је Шобот, истичући да ће набавку робота пратити едукација кадра у регионалним и свјетским центрима.

Шобот је најавио и завршетак изградње хибридне сале за интервентну кардиологију и кардиохирургију, за коју је рекао да ће бити јединствена у БиХ, као и реконструкцију објеката гинекологије и педијатрије и Клинике за инфективне болести.

Он је истакао да је у првих шест мјесеци ове године урађено 100.000 прегледа више, те да су уведене и друге смјене у операционим салама више клиника.

Шобот каже да би најављени пројекат изградње станова за младе љекаре, медицинске сестре и младе брачне парове требало да буде реализован на већ одређеним парцелама у Бањалуци и Требињу, уз очекивану подршку Владе Републике Српске и градских власти.

Он је навео да би станови били намијењени дефицитарном кадру, а циљ је да се повољним условима за становање здравствени радници подстакну да остану у Републици Српској.

Када је ријеч о недостатку медицинских сестара и техничара, Шобот истиче да је УКЦ пронашао модел, према којем ће незапослени физиотерапеутски техничари бити запослени и истовремено пролазити преквалификацију, чије ће трошкове сносити ова установа.

- Ти људи добију запослење, ми добијамо кадар који нам треба - рекао је Шобот.

Шобот каже да УКЦ тренутно нема проблем са недостатком љекара, јер велики број младих љекара који након завршеног Медицинског факултета желе да се запосле у овој установи.

Када је ријеч о визији УКЦ-а у наредним годинама, Шобот је навео да жели врхунску здравствену установу са најмодернијом опремом и најстручнијим кадром, реконструисаним објектима и задовољним радницима.

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Тагови :

Никола Шобот

УКЦ Републике Српске

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