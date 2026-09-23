Огласила се Електрокрајина: Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

Аутор:АТВ редакција
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Због најављених радова данас ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.
Дијелови насеља Перван, Кременовићи, Борковићи и Славићка. остаће без струје у периоду од 08:00-15:00 часова.
Од 08:30 до 13:00 часова без струје ће остати дио насеља Петрићевац, као и дијелови улица Бранка Грбчића, Ивана Горана Ковачића, Марије Димић и Милоша Црњанског.
Дијелови насеља Стричићи, Павићи, Локвари, Благојевићи и Кадина Вода остаће без струје у пеиоду од 09:00 до 14:00 часова.
Дио улице Срђе Злопоглеђе без струје ће остати у периоду од 09:00 до 12:00 часова.
Од 09:,0 до 12:30 без струје ће остати дијелови улица Цара Лазара, Марка Краљевића и Стевана Булајића бр. 23.
Дијелови улица Краља Александра И Карађорђевића и Косовска, као и дио насеља Драгочај (Страњани) остаће без струје од 09:00 до 14:00 часова.
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