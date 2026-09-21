Отворена нова етажа гараже Универзитетског клиничког центра

Аутор:Лана Остојић
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Нова етажа гараже Универзитетског клиничког центра Републике Српске је отворена. Пацијентима и запосленима на располагању је 550 нових паркинг мјеста. За
УКЦ, гдје се годинама води битка за сваки слободан простор, ово је нови корак ка рјешавању проблема.
"Сваки паркинг је добро дошао, гужва је велика. Само кад видите шта се ради по граду, паркира се свукуда – зелена површина, тротоари", "Ево сад добијамо неколико стотина нових паркинг мјеста, тако да ће сада бити све регуларно", "Много ће значити, јер овдје је велики проблем био до сада, али сад ће ово ријешити проблем, вјероватно", истакли су грађани.
Универзитетским клиничким центром свакодневно прође хиљаде људи. Око пет хиљада пацијената долази на прегледе, док је у систему око четири хиљаде запослених. Уз њих су ту и посјете пацијентима, па је притисак на паркинг годинама био велики.
Пацијентима и запосленима УКЦ-а од данас је на располагању више простора за паркирање, па би кружење у потрази за слободним мјестом требало да постане прошлост.
Осим гараже, у претходном периоду санирани су и паркинзи испред Инфективног одјељења, Ургентног центра и јужног крила.
"Узимајући у обзир ова 2 паркинга и етажу минус 1 то је неких нових 700 паркинг мјеста који су отворени у задњих пар дана. Читав циљ јесте да уклонимо возила са тротоара и са овим бројем паркинг мјеста мислим да то можемо. Ништа нећемо форсирати, да се људи навикну – увијек треба пар дана да нешто заживи. Оно што ће ова етажа донијети јесте један бенефит у смислу наткривености", рекао је в.д. директора Универзитетског клиничког центра Републике Српске Никола Шобот.
Крајем године се очекује завршетак радова на етажи минус 2 која броји 670 нових паркинг мјеста. У наредним данима наставља се са радовима и почиње реконструкција испред зграде Матернитеа.
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