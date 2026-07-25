Cure dokumenti: Turska još ne može kupovati američke avione F-35

Turska i dalje ne ispunjava zakonske uslove za povratak u program borbenih aviona F-35, navedeno je u zvaničnom dopisu američkog Stejt departmenta upućenom Kongresu.

U dokumentu od 22. jula, poslanom u ime predsjednika Donalda Trampa kao odgovor poslaniku Vesliju Belu, potvrđeno je da se politika Vašingtona prema učešću Turske u programu F-35 nije promijenila.

Ta politika u potpunosti je usklađena sa Zakonom o suprotstavljanju američkim protivnicima putem sankcija (CAATSA) i članom 1245. Zakona o nacionalnoj odbrani za 2020. godinu, piše „Džeruzalem post“.

Turska nije ispunila uslove

U dopisu se pojašnjava da Turskoj ne može biti isporučen nijedan avion F-35 sve dok se Ankara u potpunosti ne uskladi sa američkim zakonima.

To podrazumijeva rješavanje spora oko nabavke ruskog sistema protivvazdušne odbrane S-400. Turska taj sistem i prateću opremu više ne smije posjedovati, mora dati garancije da ga više neće nabavljati i ispuniti sve preostale zakonske uslove za sertifikaciju.

„Turska još nije ispunila ove uslove“, navodi Stejt department i dodaje da svaki proces rješavanja pitanja sistema S-400 mora biti „transparentan, zakonit i u skladu sa našim interesima nacionalne bezbjednosti“.

U pismu se pominje i nedavni bilateralni sastanak predsjednika Trampa i turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana, održan 7. jula u Ankari.

Navodi se da će Vašington nastaviti razgovore sa Ankarom kako bi bio riješen problem sistema S-400, uz istovremeno jačanje saradnje unutar NATO-a.

Pohvale Ankari za diplomatske napore

Odnos Sjedinjenih Američkih Država i Turske opisan je kao partnerstvo zasnovano na zajedničkim bezbjednosnim interesima i uravnoteženoj trgovini.

Iz Vašingtona poručuju da će nastaviti saradnju sa Turskom u oblastima od zajedničkog interesa, ali da će je i „smatrati odgovornom kada njeni postupci potkopavaju američke interese“.

Stejt department ipak priznaje Ankari zasluge za podršku nizu američkih diplomatskih inicijativa. One obuhvataju napore povezane sa Rusijom i Ukrajinom, Azerbejdžanom i Jermenijom, te Gazom, kao i operacije protiv Islamske države i širu regionalnu borbu protiv terorizma.

Iako Vašington i dalje izražava dugogodišnju zabrinutost zbog odnosa Turske sa Hamasom, Stejt department ističe da je Ankara odigrala „ključnu ulogu“ u promovisanju Trampovog mirovnog plana za Gazu.

Finansiranje Hamasa i dalje izaziva zabrinutost

Prema pismu, Turska je iskoristila svoje veze sa političkim rukovodstvom Hamasa kako bi pomogla u prihvatanju plana i pokretanju prve faze prekida vatre.

Kasnije je postala i jedna od osnivačica Odbora za mir (Board of Peace). U dopisu se takođe navodi da Turska i dalje doprinosi regionalnoj stabilnosti, uključujući i situaciju u Siriji.

Istovremeno, Stejt department naglašava da Sjedinjene Američke Države nastavljaju da uvode sankcije subjektima povezanim sa Hamasom, uključujući lažne dobrotvorne organizacije preko kojih se novac šalje vojnom krilu te organizacije.

Upozorava se da Hamasovo korišćenje neformalnih finansijskih mreža i neregistrovanih mjenjačnica u Turskoj „i dalje izaziva zabrinutost“.

Vašington je odlučan u namjeri da prekine te nezakonite tokove finansiranja.

Pismo se završava potvrdom da će Stejt department nastaviti blisko da sarađuje sa Kongresom u vezi sa odnosima sa Turskom, programom F-35 i širom regionalnom bezbjednošću.

(Indeks)