Marinović za ATV: Rezultat je otvoren, domaćin pod pritiskom

Rezultat je ostao otvoren za ovu drugu utakmicu i mi smo se kroz ovu sedmicu pripremali da dođemo do pobjede, rekao je za ATV trener fudbalera Borca Vinko Marinović, uoči meča protiv Levskog u Sofiji.

"Rezultat je ostao otvoren za ovu drugu utakmicu, i mi smo se kroz ovu sedmicu pripremali da dođemo do pobjede. Vjerujem da ekipa može biti na nivou koji je potreban da bi se plasirali u drugi krug. i došli smo sa samopouzdanjem sa možemo dalje, pogotovo ako pogledamo to prvo poluvrijeme i način na koji smo igrali i ukoliko to zadržimo, možemo se nadati prolasku", kaže Marinović.

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On kaže da je domaćin je pod većim pritiskom jer su favoriti.

"Od njih svi očekuju da prođu, ali dosta toga zavisi i od nas, koliko mi to kontrolišemo i da povećamo pritisak na protivnika", rekao je Marinović.

Podsjećamo, prva utakmica u Banjaluci je završena rezultatom 1:1, a revanš je na programu sutra na stadionu Georgi Asparuhov, u 19 časova i 30 minuta.