Logo

Marinović za ATV: Rezultat je otvoren, domaćin pod pritiskom

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 20:40

Komentari:

0
Мариновић за АТВ: Резултат је отворен, домаћин под притиском
Foto: ATV

Rezultat je ostao otvoren za ovu drugu utakmicu i mi smo se kroz ovu sedmicu pripremali da dođemo do pobjede, rekao je za ATV trener fudbalera Borca Vinko Marinović, uoči meča protiv Levskog u Sofiji.

"Rezultat je ostao otvoren za ovu drugu utakmicu, i mi smo se kroz ovu sedmicu pripremali da dođemo do pobjede. Vjerujem da ekipa može biti na nivou koji je potreban da bi se plasirali u drugi krug. i došli smo sa samopouzdanjem sa možemo dalje, pogotovo ako pogledamo to prvo poluvrijeme i način na koji smo igrali i ukoliko to zadržimo, možemo se nadati prolasku", kaže Marinović.

Звјездан Мисимовић

Fudbal

Misimović za ATV: Čeka nas paklena atmosfera u Sofiji, ali smo pokazali da možemo da se nosimo

On kaže da je domaćin je pod većim pritiskom jer su favoriti.

"Od njih svi očekuju da prođu, ali dosta toga zavisi i od nas, koliko mi to kontrolišemo i da povećamo pritisak na protivnika", rekao je Marinović.

Podsjećamo, prva utakmica u Banjaluci je završena rezultatom 1:1, a revanš je na programu sutra na stadionu Georgi Asparuhov, u 19 časova i 30 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Borac Levski

FK Borac

Vinko Marinović

Komentari (0)

Više iz rubrike

одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука

Fudbal

Zeljković: "Borac" očekuje pobjedu u Sofiji

1 h

1
Аргентински Лионел Меси, у центру, реагује након четвртфиналне утакмице Свjетског првенства у фудбалу против Швајцарске у Канзас Ситију, Мисури, у суботу, 11. јула 2026.

Fudbal

Milioni traže izbacivanje Argentine sa SP!

2 h

0
ФК Борац у Софији пред утакмицу с Левским

Fudbal

ATV u Sofiji: "Crveno-plavi" spremni za novi evropski ispit

2 h

0
Ухапшен Дарио Шимић

Fudbal

Uhapšen Dario Šimić

3 h

0

  • Najnovije

12

08

Krvava završnica trke u Pamploni: Dvije osobe izbodene

12

01

"UKC Srpske domaćinski posluje: Više pacijenata, manji troškovi za 12 miliona KM"

11

57

Ponovo odbijen zahtjev za prijevremeno puštanje Milana Martića na slobodu

11

50

Medvjedi nanose štete u fočanskim selima - u Kutima stradao konj

11

43

Policija istražuje smrt fudbalera Južne Afrike

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima