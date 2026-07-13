Misimović za ATV: Čeka nas paklena atmosfera u Sofiji, ali smo pokazali da možemo da se nosimo

Sigurno nas čeka paklena atmosfera u Sofiji, ali smo optimisti da se možemo plasirati dalje, rekao je za ATV predsjednik FK Borac, Zvjezdan Misimović uoči meča sa Levskim u sklopu kvalifikacija za Ligu šampiona.

"Sigurno da možemo da ih savladamo u Sofiji, aktivan je rezultat. Sigurno nas čeka paklena atmosfera i pun stadion", rekao je Misimović.

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On kaže da su svi u klubu optimisti da se može napraviti dobar rezultat.

"I igrači i stručni štab i mi u rukovodstvu smo optimisti. Znamo naše kvalitete i nadamo se prolasku, ali sigurno neće biti lako", kaže Misimović i dodaje:

"Kvalifikacije za Ligu šampion su mjesto gdje se mjere najbolji. Sigurno težak protivnik, ali smo pokazali da možemo da se nosimo".

Podsjećamo, prva utakmica u Banjaluci je završena rezultatom 1:1, a revanš je na programu sutra na stadionu Georgi Asparuhov, u 19 časova i 30 minuta.