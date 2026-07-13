Zeljković za ATV: Biće teško, ali vjerujem u igrače i stručni štab

Utakmica u Banjaluci je pokazala da mi možemo biti ravnopravni, biće zahtjevno, biće teško, ali ja zaista vjerujem u igrače i stručni štab i trenera i da su se dobro pripremili, rekao je za ATV potpredsjednik FK Borac Bogoljub Zeljković uoči meča sa Levskim u Sofiji.

"Naš klub se zove Borac i sam naziv nam ne daje ništa drugo nego da se borimo. U svakom slučaju smo optimisti za sutra", rekao je Zeljković.

To što je većina vidjela Levski u drugom krugu, samo je motiv za nas, kaže Zeljković.

"Mi smo i prilikom izvlačenja, na neki način u javnosti, na neki način bili otpisani, i mislim da je to pozitivno djelovalo na ekipu i da su se spremali, kako na Zlatiboru, tako i u Banjaluci i izašli sa jednom velikom željom i motivacijom da pokažu koliko vrijede i koliko mogu", kaže Zeljković i dodaje:

"Raduje nas što dolazi oko 250 naših navijača, sigurno će biti sportska atmosfera i sigurno će momci dati sve od sebe da prezentuju kako Banjaluku, tako i Republiku Srpsku na najbolji način".

Podsjećamo, prva utakmica u Banjaluci je završena rezultatom 1:1, a revanš je na programu sutra na stadionu Georgi Asparuhov, u 19 časova i 30 minuta.