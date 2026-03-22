Унија послодаваца Српске: Блокаде на границама морају одмах бити заустављене

Tanjug / AP

Фото: Tanjug / AP

У Унији послодаваца сматрају да је сада тренутак за хитну и одлучну реакцију свих надлежних институција како би се спријечила потпуна парализа земље.

- Привреда Републике Српске не смије бити талац блокада и притисака појединих интересних група. Обавеза власти је јасна - обезбиједити проходност путева, несметан рад институција и нормалан живот грађана, свим законом дозвољеним средствима - истакли су из Уније послодаваца.

У саопштењу се наводи да ће, уколико се блокаде наставе, послодавци заједно са радницима бити приморани да заштите право на рад - изласком на протесте и блокадом унутрашњег саобраћаја и институција, све док се не обезбиједи несметан проток робе преко граница.

- Ово више није питање секторског незадовољства, већ опстанка привреде и сигурности грађана - нагласили су из Уније послодаваца.

У саопштењу је наведено да затворене границе значе заустављену производњу, прекинут извоз и хиљаде радних мјеста доведених у опасност.

Удружење послодаваца упозорава да је угрожен опстанак компанија које су деценијама освајале најзахтјевнија страна тржишта, да најмање 20.000 радника у прерађивачкој индустрији већ трпи посљедице, а да привреда не може дисати без проходних граница.

- Блокадом се прекида снабдијевање становништва основним животним намирницама, храном и енергентима. Ниједан интерес, ма колико био оправдан, не даје право да се угрожавају животи људи, егзистенција породица и стабилност читавог економског система - указали су послодавци.

У саопштењу се додаје да је Влада Републике Српске покушала рјешења путем дијалога, те да је вријеме разговора потрошено.

Конзорцијум "Логистика" најавио је надлежним институцијама да ће сутра бити организован протест превозника због ограничења боравка професионалним возачима из БиХ у земљама Шенгенског споразума, чиме им је оспорено право на рад.

Из Конзорцијума "Логистика" Срни је речено да ће на граничним прелазима бити од 50 до 200 камиона.