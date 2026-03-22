Унија послодаваца Српске: Блокаде на границама морају одмах бити заустављене

Извор:

СРНА

22.03.2026

13:41

камиони из србије блокирали границе
Фото: Tanjug / AP

Унија послодаваца Републике Српске саопштила је данас да безакоње на границама мора бити моментално заустављено, те истакла да блокада граница и протест превозника представљају директан напад на економску стабилност Републике Српске и пријетњу нормалном функционисању друштва.

У Унији послодаваца сматрају да је сада тренутак за хитну и одлучну реакцију свих надлежних институција како би се спријечила потпуна парализа земље.

- Привреда Републике Српске не смије бити талац блокада и притисака појединих интересних група. Обавеза власти је јасна - обезбиједити проходност путева, несметан рад институција и нормалан живот грађана, свим законом дозвољеним средствима - истакли су из Уније послодаваца.





Полиција у БИХ забранила блокаде превозника

У саопштењу се наводи да ће, уколико се блокаде наставе, послодавци заједно са радницима бити приморани да заштите право на рад - изласком на протесте и блокадом унутрашњег саобраћаја и институција, све док се не обезбиједи несметан проток робе преко граница.

- Ово више није питање секторског незадовољства, већ опстанка привреде и сигурности грађана - нагласили су из Уније послодаваца.

У саопштењу је наведено да затворене границе значе заустављену производњу, прекинут извоз и хиљаде радних мјеста доведених у опасност.

Удружење послодаваца упозорава да је угрожен опстанак компанија које су деценијама освајале најзахтјевнија страна тржишта, да најмање 20.000 радника у прерађивачкој индустрији већ трпи посљедице, а да привреда не може дисати без проходних граница.

- Блокадом се прекида снабдијевање становништва основним животним намирницама, храном и енергентима. Ниједан интерес, ма колико био оправдан, не даје право да се угрожавају животи људи, егзистенција породица и стабилност читавог економског система - указали су послодавци.

У саопштењу се додаје да је Влада Републике Српске покушала рјешења путем дијалога, те да је вријеме разговора потрошено.

Конзорцијум "Логистика" најавио је надлежним институцијама да ће сутра бити организован протест превозника због ограничења боравка професионалним возачима из БиХ у земљама Шенгенског споразума, чиме им је оспорено право на рад.

Из Конзорцијума "Логистика" Срни је речено да ће на граничним прелазима бити од 50 до 200 камиона.

Камион

Конзорцијума Логистика БиХ

Прочитајте више

портпарол Кремља Дмитриј Песков

Свијет

Песков: Европа у тешкој ситуацији, али одбија дијалог са Русијом

1 ч

0
Ера Ојданић у вези са 43 године млађом

Сцена

Ера Ојданић у вези са 43 године млађом

1 ч

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Свијет

Иран запријетио тоталним уништењем Блиског истока

1 ч

1
Швајцарска уводи нови намет: Пролазак више није бесплатан

Свијет

Швајцарска уводи нови намет: Пролазак више није бесплатан

1 ч

0

Више из рубрике

Ана Тришић Бабић

Република Српска

Тришић Бабић: Веома охрабрујућа посјета Будимпешти

6 ч

15
Додик: Још једна успјешна посјета Мађарској, подршка Виктору Орбану

Република Српска

Додик: Још једна успјешна посјета Мађарској, подршка Виктору Орбану

16 ч

13
Додик са Вилимским: Српска има пријатеље међу политичарима који разумију важност слободе и права народа

Република Српска

Додик са Вилимским: Српска има пријатеље међу политичарима који разумију важност слободе и права народа

18 ч

0
Додик са Алис Вајдл: Јача генерација политичара која има храбрости да говори отворено и да заступа оно што грађани мисле

Република Српска

Додик са Алис Вајдл: Јача генерација политичара која има храбрости да говори отворено и да заступа оно што грађани мисле

18 ч

1
Због птичијег грипа пријети несташица јаја

На ивици терена: Кенан Камењаш

Девет особа извучено из рушевина двије зграде

Израел елиминисао команданта Хезболахових елитних снага

Унија послодаваца Српске: Блокаде на границама морају одмах бити заустављене

