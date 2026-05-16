Младићу (21) машина за балирање сијена одсјекла руку

16.05.2026 10:50

У селу Грабовница код Куршумлије у Србији јуче је дошло до тешке несреће када је машина за балирање сијена одсјекла руку двадесетједногодишњем Д. Џ., који је у том тренутку радио сам на њиви.

Након несреће, младић је упркос тешким повредама успио сам доћи до куће која је била удаљена око 50 метара, носећи одсјечену руку и притом импровизовано превијајући крварење пешкиром.

По доласку је хитно збринут и оперисан, а љекари су покушали да изврше реплантацију руке. Исход операције у тренутку објаве није био познат.

"Мајка га је довезла до Хитне помоћи Дома здравља, а ми смо га одмах пребацили у прокупачку болницу, носећи и руку. Ампутирана је до рамена", рекла је докторица Надица Дељанин, која је била у пратњи пацијента.

Она је навела да је младић био изузетно прибран и храбар упркос тешкој повреди, те да је након прегледа у Прокупљу одлучено да се транспортује у Клинички центар у Нишу због недостатка специјалиста.

"Он је одлучио да покушамо да му пришију руку, али у прокупачкој болници у том тренутку није било слободног санитета, па смо контактирали директорку Дома здравља Куршумлија Уранију Петровић, која је одобрила транспорт за Ниш. Сада се враћамо, а он је на операционом столу и сви се надамо најбољем", објаснила је докторица Дељанин, преноси Курир.

