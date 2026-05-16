Мушкарац страдао након што га је, највјероватније, напала ајкула

Тијело тридесетосмогодишњег мушкарац пронађено је јутрос у близини залива Џорди на западу Аустралије, а сумња да је страдао након што га је напала ајкула.
Из полиције су навели да је највероватније страдао након што га је ајкула напала код острва Ротнест у близини Перта и обале Западне Аустралије, преносе аустралијски медији.
Из Службе спасавања на плажама Западне Аустралије саопштили су да је раније јутрос у близини обале виђена велика бијела ајкула, дуга око пет метара.
Идентитет жртве још није објављен, а локалне власти су обавијештене о несрећи.
Острво Ротнест је популарна туристичка дестинација у близини града Перт и позната је као природни резерват са плажама и заштићеним морским подручјем.
У Аустралији је посљедњих година забиљежен низ напада ајкула, укључујући смртоносне и тешке повреде на више локација дуж обале, преноси Срна
Међународни подаци о нападима ајкула објављени у фебруару показали су да је у свијету прошле године забележено 12 смртоносних напада, од којих је пет у Аустралији. Смртни случајеви пријављени су и у САД, Мозамбику, Јужној Африци и Вануатуу.
