Logo
Large banner

Мушкарац страдао након што га је, највјероватније, напала ајкула

Аутор:

АТВ
16.05.2026 08:53

Коментари:

0
Ајкула океан море напад
Фото: Pexel/Los Muertos Crew

Тијело тридесетосмогодишњег мушкарац пронађено је јутрос у близини залива Џорди на западу Аустралије, а сумња да је страдао након што га је напала ајкула.

Из полиције су навели да је највероватније страдао након што га је ајкула напала код острва Ротнест у близини Перта и обале Западне Аустралије, преносе аустралијски медији.

Из Службе спасавања на плажама Западне Аустралије саопштили су да је раније јутрос у близини обале виђена велика бијела ајкула, дуга око пет метара.

Идентитет жртве још није објављен, а локалне власти су обавијештене о несрећи.

Острво Ротнест је популарна туристичка дестинација у близини града Перт и позната је као природни резерват са плажама и заштићеним морским подручјем.

У Аустралији је посљедњих година забиљежен низ напада ајкула, укључујући смртоносне и тешке повреде на више локација дуж обале, преноси Срна

Међународни подаци о нападима ајкула објављени у фебруару показали су да је у свијету прошле године забележено 12 смртоносних напада, од којих је пет у Аустралији. Смртни случајеви пријављени су и у САД, Мозамбику, Јужној Африци и Вануатуу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

напад ајкуле

страдао мушкарац

Ајкула

Аустралија

Полиција

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Радник из БиХ погинуо у Италији на грађевини

Хроника

Радник из БиХ погинуо у Италији на грађевини

10 ч

0
Аднан Шерак ухапшен скривао се у грму

Хроника

Ухапшен док се скривао у грму: Аднан Шерак предат Тужилаштву КС

11 ч

0
Аднан Шерак

Хроника

Шерак ишамарао познаника из Илијаша, малтретирао га и све снимао мобителом

14 ч

0
Без тужиоца у суду, Кујовић изразио жаљење за погибију супружника Хршум

Хроника

Без тужиоца у суду, Кујовић изразио жаљење за погибију супружника Хршум

18 ч

2

  • Најновије

09

29

Костовић: Мијењањем назива улица и тргова покушавају избрисати трагове Срба

09

21

Како се ријешити досадних мрава и других инсеката који вам улазе у кућу

09

06

Пројекат који мијења све: Кренуло пробијање мегатунела кроз срце Европе

08

57

"Шмит завршена прича, инсистирати на укидању наметнутих императорских закона и одлука"

08

53

Мушкарац страдао након што га је, највјероватније, напала ајкула

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner