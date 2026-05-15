Шерак ишамарао познаника из Илијаша, малтретирао га и све снимао мобителом

Аднан Шерак је дигао два кантонална МУП-а на ноге, након што је претходно за њим расписана оперативна потрага.
Како сазнаје портал "Аваза", он је свог познаника из Илијаша претукао.
И не само то, него га је шамарао, малтретирао и све то је снимао мобителом.
Нешто слично Шерак је урадио и прије четири године у насељу Швракино Село. Он је тада премлатио мушкарца, а онда га отео и заробио у његовој кући.
Подсјећамо, Шерак је осуђиван и за убиство, када је насмрт претукао Џенана Џаку, осуђеника из Сарајева. Осуђиван је и за покушаје убиства Драгана Јефтића и Ирфана Осмића.
За њим се трагало и 2018. године када се није вратио с допуста, а који је добио како би родитељима помогао у цијепању дрва.
