Игнорисали упозорење па заронили у пећине: Испливале три теорије о погибији Италијана на Малдивима, једна је посебно застрашујућа

16.05.2026 10:37

Фото: Društvene Mreže

Мистериозне околности под којима је петоро италијанских туриста трагично изгубило живот током смјелог зарона на Малдивима, покренуле су низ забрињавајућих теорија о томе шта је кренуло по злу у 60 метара дубокој подводној пећини.

Туристи су у четвртак ујутру кренули у подводну авантуру у дубинама атола Вааву, са које се никада нису вратили. Међу жртвама су биле универзитетска професорка и ТВ водитељка Моника Монтефалконе, као и њена 24-годишња ћерка Ђорђа Сомакал.

Тијело професорке пронађено је већ током иницијалне спасилачке мисије. Остало троје настрадалих идентификовано је као Муриел Оденино из Торина, Ђанлука Бенедети из Падове и Федерико Гвалтијери из Боргоманера.

Кобна одлука упркос упозорењу на невријеме

Група је своју експедицију започела на луксузној јахти "Ђук оф Јорк", плативши аранжман од 2.000 евра како би истражила Алимату, једну од најпопуларнијих ронилачких дестинација на овом атолу.

Међутим, раније тог дана на снази је било жуто временско упозорење због јаких вјетрова који су немилосрдно ударали по идиличним острвима брзином и до 48 км/х.

Национални метеоролошки завод Малдива изричито је упозорио организаторе роњења да буду максимално опрезни. У званичном саопштењу стајало је:

"Предвиђа се појачавање југозападног монсуна над Малдивима. Због јаких вјетрова, узбурканог мора и кише, моле се сви поморци, а посебно организатори роњења и водених спортова, да обрате посебну пажњу на временске услове".

Упркос овом апелу, група је одлучила да настави са ризичним планом и покуша да истражи пећине смјештене на 46 метара испод нивоа мора.

Три могуће теорије о смрти

Иако се тачан узрок трагедије још увек утврђује, у јавности и међу стручњацима издвојиле су се три главне теорије о фаталном исходу:

Смањена видљивост и дезоријентација: Сумња се да су турбулентне струје подигле талог са морског дна, драстично смањивши видљивост. Ово је могло да изазове панику међу рониоцима и доведе до кобног губитка оријентације.

Ланчана реакција у спасавању: Полиција не искључује могућност да се један члан тима заглавио у уским пролазима пећине, док су остали потрошили драгоцене залихе кисеоника покушавајући да га ослободе.

Технички квар и хипероксија: Стручњаци сугеришу могући проблем са неисправним боцама или неадекватном мјешавином гасова.

Клаудио Микелето, пулмолог и бивши директор болнице, објаснио је погубне последице техничког квара:

"Вјероватно је да је нешто пошло по злу са резервоарима. Смрт од тровања кисеоником (хипероксије) једна је од најдраматичнијих која се може догодити током роњења. Када удишете превисоке концентрације кисеоника, он постаје токсичан, изазивајући вртоглавицу, бол, измјењено стање свијести и дезоријентацију – стања која апсолутно онемогућавају изрон".

Додао је да токсичност кисеоника изазива и тешка неуролошка и респираторна оштећења.

Високоризична спасилачка мисија

Аларм је подигнут око поднева, када је посада брода схватила да се група не враћа на површину. Током изузетно захтјевне операције спасавања, прво тело извучено је из воде у 18:15 часова.

У потрагу су се убрзо укључили спасилачки чамци, авиони и специјализовани ронилачки тимови, којима се придружио и један искусни италијански ронилац.

На терен су упућени додатни тимови са специјализованом опремом како би наставили операцију, коју надлежни и даље описују као изузетно опасну. Планирано је ново извиђање приступних тачака пећине.

Свјестан озбиљности ситуације, италијански амбасадор за Малдиве, са седиштем у Шри Ланки, хитно је допутовао у престоницу Мале како би пратио спасилачке напоре и састао се са локалним званичницима, преноси Курир

