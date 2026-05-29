Потписани меморандуми са представницима америчких компанија

Лана Остојић
29.05.2026 19:13

1
Меморандум Српска-Америка
Од инфраструктуре и аутопутева до хеликоптера и намјенске индустрије. Република Српска и америчке компаније потписале су меморандуме о сарадњи. Меморандуми се, како је речено, односе на идентификацију потенцијалних пројеката и тражење модела заједничког финансирања.

"Прије свега бих рекао да нам је циљ ући у реализацију пројекта Jадранско-јонског аутопута, диjeла трасе који пролази кроз Републику Српску - од уласка на простору границе општина Столац-Љубиње, све до изаза на правцу Требиње-Херцег нови", рекао је Зоран Стевановић, министар саобраћаја и веза Републике Српске.

Из Владе Републике Српске поручују да је ово сигнал да страни партнери све више препознају потенцијал Српске за нове инвестиције и пословну сарадњу.

"Меморандум о сарадњи ће се односити на едукацију, школовање, обуку кадрова и евентуално набавку потребне опреме и средстава за нашу намјенску индустрију", рекао је Раденко Бубић, министар привреде и предузетништва Републике Српске.

"Веома сам задовољан што можемо да представимо и доставимо путеве највеће квалитете и технологију која је везана за роботику и умјетну интелигенцију - коју практикујемо у Америци и желимо да донесемо нашим партнерима у Републици Српској", рекао је Гери Ребајн, директор компаније „Rebajn global“.

Представници америчких компанија поручују да се ради о производима и технологијама које већ користе америчке безбједносне структуре.

"Конкретно ради се о хеликоптерима и ноћна оптика за ноћно извиђање, то су производи који се користе у САД", каже Ранко Ристић, власник компаније "Redstar Ordannce".

У Министарству унутрашњих послова Републике Српске већ разматрају могућност набавке нових вишенамјенских хеликоптера. Министар Жељко Будимир каже да је ријеч о опреми која представља сам врх понуде на тржишту.

"Дефинитивно један од типова хеликоптера за који смо заинтересовани јесте "Бел" хеликоптер, који је добро познат нама. Већ користимо један хеликоптер у нашој управи за ваздухопловство", рекао је Жељко Будимир, министар унутрашњих послова Републике Српске.

Меморандуми важе наредних пет година. У том периоду, како је најављено, радиће се на конкретизацији пројеката и успостављању сарадње у областима инфраструктуре, безбједности и привреде.

