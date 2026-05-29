Донесене одлуке о одређивању марже у промету одређених производа

Аутор:Милица Марјановић
Праћење цијена и заштита кућних буџета остају приоритет Владе Републике Српске. Док траје нестабилна ситуација на Блиском истоку, из Владе поручују да се свакодневно прате инфлација, цијене основних животних намирница и тржиште нафте и нафтних деривата, како би се на вријеме реаговало новим мјерама.
"Пратимо и стопу инфлације, пратимо раст цијена на мало пратимо ограничења маржи које су се односиле на основне кућне потрепштине пратимо и кад је у питању нафта и нафтни деривати имамо и прве фактуре то су милиони без обзира што то неко мисли да је небитно то су милиони за наше грађане и свакако да ћемо наставити са мјерама тако да се ово не завршава и стално пратимо", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Да су досадашње мјере дале резултате, у Влади поткрепљују подацима о снижењу цијена појединих производа који су најпотребнији грађанима. Појефтињења су, између осталог, евидентирана код млијечних производа, пелена за дјецу и одрасле као и средстава за хигијену, а позитивне ефекте потврђују и сами потрошачи.
"Највећи пад цијена забиљежен је код млијечних производа, пелена за дјецу и одрасле, као и хигијенских производа. Ефекти ове мјере потврђени су не само кроз анализе кретања цијена и надзор над радом привредних субјеката, већ и кроз анкетирање потрошача, који су потврдили позитивне ефекте ових мјера Владе Републике Српске. Посебно желимо истаћи да је један од најзначајнијих ефеката ове мјере спречавање неконтролисаног раста цијена, до којег би дошло усљед прелијевања глобалног раста цијена нафте и нафтних деривата на домаће тржиште. Овом мјером Влада Републике Српске ублажила је и успорила тај раст цијена", рекао је Нед Пуховац, министар трговине и туризма Републике Српске.
Влада је усвојила и одлуку којом се за инвестиције и улагања издваја 23 милиона марака за подршку предузећима која инвестирају у нову опрему и технологије. У комисији за додјелу подстицаја, осим представника Владе Републике Српске, налазе се и чланови Привредне коморе и Уније послодаваца.
"Ове године процедуре су олакшане, министарство привреде тражи само од привредних друштава да доставе предрачун за набавке опреме или постројења а сву осталу документацију министарство привреде прикупља преко, службено", рекао је Раденко Бубић, министар трговине и предузетништва Републике Српске.
Одређивање максималних маржи се односи за одређене животне намирнице, храну за дојенчад и бебе, средства за хигијену, али и поједине лијекове. Одлуком је прописана максимална маржа од шест одсто у велепродаји и осам одсто у малопродаји, с циљем заштите стандарда грађана.
