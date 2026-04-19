Отворена изложба награђених ученичких радова о страдању у Јасеновцу

19.04.2026 10:51

У Доњој Градини данас је отворена изложба награђених ученичких ликовних и литерарних радова, пристиглих на конкурс "Страдање и сјећање на невине жртве у концентрационом логору Јасеновац".

Изложбу је отворио министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић, који је истакао да је успјех награђених ученика доказ посвећености, креативности и дубоког разумијевања теме коју су обрађивали.

"Једнако је важно да похвалимо све који су учествовали у конкурсу, јер су својим радом дали допринос очувању културе сјећања. Њихово учешће показују да млади разумију значај поштовања према невино пострадалим жртвама", поручио је Голубовић.

Према његовим ријечима, буђење националне свијести код младих генерација представља темељ очувања идентитета једног народа.

"Поносан сам на све ове ученика и на начин на који његују културу сјећања на оне који не смију бити заборављени", истакао је Голубовић и додао да је на конкурс пристигло неколико хиљада радова ученика основних и средњих школа.

Конкурс за ученичке радове сваке године расписује Јавна установа Спомен-подручје Доња Градина, у сарадњи са Републичким педагошким заводом.

Страдање и сјећање на невине жртве
Директор Педагошког завода Републике Српске Слађана Танасић рекла је да је велики утисак на све који су оцјењивали пристигле радове оставила емоција коју су ученици пренијели.

"Ово је једна од наших активности која је усмјерена на његовање културе сјећања. Стручни жири је ове године имао јако тежак задатак, јер су д‌јеца пренијела невјероване емоције о овом периоду наше историје", рекла је Танасићева.

Према подацима Спомен-подручја Доња Градина, у злогласном логору Јасеновац током Другог свјетског рата страдало је 700.000 жртава усташког злочина, међу којима 500.000 Срба, 40.000 Рома, 33.000 Јевреја, 127.000 антифашиста. У Јасеновцу је убијено 20.000 д‌јеце.

Влада Републике Српске прогласила је 19. април Даном жалости у Српској поводом обиљежавања Дана сјећања на жртве усташког злочина геноцида у концентрационом логору Јасеновац и његовом највећем стратишту – Доњој Градини у НДХ од 1941. до 1945. године, преноси Срна

