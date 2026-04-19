Минић: Обавеза свих нас је да памтимо

19.04.2026 10:17

Саво Минић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је данас да је обавеза свих да памте невино страдале жртве усташког злочина геноцида почињеног у систему јасеновачких логора у Независној Држави Хрватској.

"Данас су у Републици Српској заставе спуштене на пола копља, Дан жалости је и дан када навире сјећање на невине жртве усташког геноцида у логору Јасеновац и његовом највећем стратишту Доња Градина", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".

Минић је нагласио да се данас сјећамо, ћутимо и одајемо пошту онима који су страдали само зато што су били то што јесу.

"Обавеза свих нас је да памтимо!", поручио је Минић.

У Козарској Дубици и Доњој Градини данас се обиљежава Дан сјећања на жртве усташког злочина геноцида у концентрационом логору Јасеновац, уз присуство највиших званичника Републике Српске и Србије.

Према подацима Спомен-подручја Доња Градина, у злогласном логору Јасеновац током Другог свјетског рата страдало је 700.000 жртава усташког злочина, међу којима 500.000 Срба, 40.000 Рома, 33.000 Јевреја, 127.000 антифашиста. У Јасеновцу је убијено 20.000 д‌јеце.

Влада Републике Српске прогласила је 19. април Даном жалости у Српској поводом обиљежавања Дана сјећања на жртве усташког злочина геноцида у концентрационом логору Јасеновац и његовом највећем стратишту – Доњој Градини у НДХ од 1941. до 1945. године, преноси Срна

