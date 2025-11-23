Logo

Преминуо Зоран Ђорђевић, колеге се опраштају од њега

Преминуо Зоран Ђорђевић, колеге се опраштају од њега

Глумац Зоран Ђорђевић преминуо је у 79. години у Београду.

Зоран је био члан ансамбла Београдског драмског позоришта од 1971, активни глумац и током пензионерских дана.

Од њега су се опростили испред Београдског драмског позоришта.

"Завршио је глуму у класи професора Миње Дедића на ФДУ и читаву каријеру провео је посвећен БДП-у, у ком је први пут наступио 1968. године у представи 'Ђидо', у Дедићевој режији. Зоран Ђорђевић је један од ријетких глумаца који је читав радни вијек провео у Београдском драмском позоришту. Родио се и одрастао на Црвеном крсту, ту је извођена прва представа коју је гледао и послије које је, како је сам записао, постао 'клинац који сања позориште', као и прва професионална представа у којој је играо, а наступао је и кад је пензионисан", кажу у БДП-у и додају:

"Одиграо је преко 70 улога на матичној сцени. Издвајају се наслови: На леђима јежа, која је играна преко 300 пута, Веселе жене Виндзорске, Два витеза из Вероне, Ивкова слава, Зона Замфирова, Вечити младожења, Пучу, Ревизор, Јазавац пред судом, Полтрон, Сабирни центар, Беснило, Псовачи, Кармен. Посебно је издвајао сарадњу са редитељем Паолом Мађелијем у представама Вечерас импровизујемо, Центрифугални играч, Тринаест божијих тричарија... Међу посљедње пројекте убрајају се Лет изнад кукавичјег гнезда, Фалсификатор, Кад су цветале тикве, Заљубљени Шекспир. Био је члан изворне поставе Бубе у уху (ЈДП) у којој је играо више од шест деценија".

Остварио је низ улога на филму, укључујући и насловну улогу Микија у немачкој продукцији "Микијева балада“, која је добитник низа награда у Италији, Шпанији, Њемачкој, али и "Сребрног јајета" на Кустендорф фестивалу.

"Од остварења снимљених за телевизију, помињемо Дипломце, Београдске приче, Отписане, Вук Караџић, Бољи живот, Породично благо и награђену драму Апотека Голубовић. Био је члан ансамбла на кога су увијек сви могли да се ослоне, вијеран и посвећен сарадник, хистрион који је свакако умио да изненади неочекиваним сценским рјешењима. Својим животом и радом поставио је и одржао високе моралне и умјетничке критеријуме", пише у објави БДП- а.

Како наводе, датум сахране и комеморације ће бити накнадно објављени.

