Објављен рјечник генерације З! Знате ли било који од ових 20 израза?

Извор:
Телеграф
08.03.2026
15:23
Коментари:0
Чувана Инстаграм страница "Дневна доза правописа" објавила је списак од 20 израза које свакодневно користе млади, а који су код старијих генерација изазвали потпуну пометњу и збуњеност.
Нешто је "кринџ", пријатељ му је "делулу", а видео је постао "виралан" - то су само неки од израза које чујемо у пролазу, и то углавном од генерације З, којој припадају особе рођене од средине деведесетих до раних 2010-их. Ова генерација креирала је микс енглеског сленга и српске граматике, а те речи су полако заузеле комуникацијски простор.
Поменута страница одлучила је да реши ову мистерију и "старијима" објасни шта значи 20 најпопуларнијих ријечи које слушамо у свакодневном говору. Објавила је мини-речник, јер право значење многих речи са списка нисмо знали. Ипак, поједини пратиоци су се запитали: "Какве су ово речи, ко уопште овако прича?"
кринџ - осјећај непријатности због туђег понашања,
делулу (од делусионал) - особа која гаји нереалне наде,
ен-пи-си (НПЦ - non-player character) - небитна особа, особа без става,
флекс - хвалисање нечим, показивање богатства или успјеха,
слеј - кад неко уради нешто феноменално или изгледа добро,
дигиталац - глуп, заостао, све вријеме је на телефону,
риз (rizz - од charisma) - способност мувања, харизма, шарм,
синовати - прочитати поруку без одговарања на њу,
краш - симпатија,
хајп - велика помама, узбуђење око нечега,
вирално - означава садржај који се брзо шири интернетом путем друштвених мрежа,
рандом - насумично,
ПИК МИ (пицк ме) - особа која се труди да буде другачија како би привукла пажњу супротног пола,
сус (од суспициоус) - сумњиво,
сигма - самоуверен, успешан мушкарац,
спојловати - унапред открити шта ће се десити у филму, серији, књизи,
гејткиповати - када неко намерно крије информације о нечему што му се свиђа,
ПОВ (поинт оф view) - користи се да опише одређену ситуацију из нечије перспективе,
Л (loss) - пораз, блам,
W (win) - победа, успех.
Док су једни објашњавали да је ово нормална појава и да је свака генерација имала своје специфичне изразе које су старијима звучали чудно, други су истицали да у комуникацији већ користимо превише речи преузетих из енглеског језика, те да многе од њих звуче накарадно.
(Телеграф)
Друштво
2 ч0
Регион
2 ч0
Србија
2 ч0
Хроника
2 ч0
Занимљивости
8 ч0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Најновије
Најчитаније
17
22
17
05
17
03
16
59
16
56
Тренутно на програму