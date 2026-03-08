Logo
Large banner

Објављен рјечник генерације З! Знате ли било који од ових 20 израза?

Извор:

Телеграф

08.03.2026

15:23

Коментари:

0
шта значи кринџ делулу НПЦ флекс спеј дигиталац риз спиновати краш хајп вирално рандом ПИК МИ сус сигма спојловати гејткиповати ПОВ Л W
Фото: Pexel/cottonbro studio

Чувана Инстаграм страница "Дневна доза правописа" објавила је списак од 20 израза које свакодневно користе млади, а који су код старијих генерација изазвали потпуну пометњу и збуњеност.

Нешто је "кринџ", пријатељ му је "делулу", а видео је постао "виралан" - то су само неки од израза које чујемо у пролазу, и то углавном од генерације З, којој припадају особе рођене од средине деведесетих до раних 2010-их. Ова генерација креирала је микс енглеског сленга и српске граматике, а те речи су полако заузеле комуникацијски простор.

Поменута страница одлучила је да реши ову мистерију и "старијима" објасни шта значи 20 најпопуларнијих ријечи које слушамо у свакодневном говору. Објавила је мини-речник, јер право значење многих речи са списка нисмо знали. Ипак, поједини пратиоци су се запитали: "Какве су ово речи, ко уопште овако прича?"

кринџ - осјећај непријатности због туђег понашања,

делулу (од делусионал) - особа која гаји нереалне наде,

ен-пи-си (НПЦ - non-player character) - небитна особа, особа без става,

флекс - хвалисање нечим, показивање богатства или успјеха,

слеј - кад неко уради нешто феноменално или изгледа добро,

дигиталац - глуп, заостао, све вријеме је на телефону,

риз (rizz - од charisma) - способност мувања, харизма, шарм,

синовати - прочитати поруку без одговарања на њу,

краш - симпатија,

хајп - велика помама, узбуђење око нечега,

вирално - означава садржај који се брзо шири интернетом путем друштвених мрежа,

рандом - насумично,

ПИК МИ (пицк ме) - особа која се труди да буде другачија како би привукла пажњу супротног пола,

сус (од суспициоус) - сумњиво,

сигма - самоуверен, успешан мушкарац,

спојловати - унапред открити шта ће се десити у филму, серији, књизи,

гејткиповати - када неко намерно крије информације о нечему што му се свиђа,

ПОВ (поинт оф view) - користи се да опише одређену ситуацију из нечије перспективе,

Л (loss) - пораз, блам,

W (win) - победа, успех.

Услиједили су и бројни коментари

Док су једни објашњавали да је ово нормална појава и да је свака генерација имала своје специфичне изразе које су старијима звучали чудно, други су истицали да у комуникацији већ користимо превише речи преузетих из енглеског језика, те да многе од њих звуче накарадно.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови :

nove riječi

Генерација З

ријечи генерације З

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лажне позивнице за прославу 8. марта ПСС-a у Новој Тополи: Салон “Марковић” демантовао организацију

Друштво

Лажне позивнице за прославу 8. марта ПСС-a у Новој Тополи: Салон “Марковић” демантовао организацију

2 ч

0
Рањен припадник кавачког клана Радослав Гиле Станишић, ухапшен држављанин БиХ

Регион

Рањен припадник кавачког клана Радослав Гиле Станишић, ухапшен држављанин БиХ

2 ч

0
Ивица Дачић прикључен на апарате, животно угрожен

Србија

Ивица Дачић излази на кућно лијечење

2 ч

0
Ауто се преврнуло у тунелу Граб, једна особа повријеђена

Хроника

Ауто се преврнуло у тунелу Граб, једна особа повријеђена

2 ч

0

Више из рубрике

Како се правилно пише "Сретан 8. март" или "Срећан Осми март"

Занимљивости

Како се правилно пише "Сретан 8. март" или "Срећан Осми март"

8 ч

0
Донијели одлуку: "Присуство слика Христа или крста није доказ да је неко хришћанин"

Занимљивости

Донијели одлуку: "Присуство слика Христа или крста није доказ да је неко хришћанин"

1 д

0
Храна

Занимљивости

Практично и прецизно са храном, због овога је Швајцарска најуређенија земља

1 д

0
Хороскоп

Занимљивости

Ови знакови не знају да се носе са животним изазовима

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

22

Раул Гонзалес нови тренер Партизана

17

05

Мајка и кћерка погинуле у стравичној несрећи код Шапца!

17

03

Има 28 година, троје д‌јеце и кредит: Смислио је начин да заради и прехрани породицу, а купци му долазе чим изнесе робу

16

59

Трамп лансирао бомбу на друштвеним мрежама, ударац премијеру Велике Британије

16

56

"Дјевојка са крилима" напустила болницу након губитка бебе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner