Минић: И ови беспотребни избори поново показали чврсту вољу народа

08.02.2026
22:01
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да су и ови беспотребни избори поново показали чврсту вољу народа.
"Честитке Синиши Карану на другој узастопној и убједљивој побједи! Желим му успјешан наставак рада у интересу грађана!", објавио је Минић на Иксу.
