Logo
Large banner

Минић: И ови беспотребни избори поново показали чврсту вољу народа

08.02.2026

22:01

Коментари:

0
Минић: И ови беспотребни избори поново показали чврсту вољу народа
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да су и ови беспотребни избори поново показали чврсту вољу народа.

"Честитке Синиши Карану на другој узастопној и убједљивој побједи! Желим му успјешан наставак рада у интересу грађана!", објавио је Минић на Иксу.

Подијели:

Таг:

Саво Минић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Мирослав Бојић

Република Српска

Бојић: Огроман притисак од посматрача из СДС, полиција имала озбиљне проблеме са њима

3 ч

0
Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић се обрушио на СДС: Највећа срамота у историји партије!

4 ч

0
Цвијановић: Ово је ко зна који пут да члан СНСД-а побиједи предсједника СДС-а

Република Српска

Цвијановић: Ово је ко зна који пут да члан СНСД-а побиједи предсједника СДС-а

4 ч

0
Синиша Каран

Република Српска

Огласио се нови предсједник Српске: Ово нису били обични избори

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

58

Пазите шта једете: Бивши министар упозорио на ''лошу'' сланину

22

36

ЦИК БиХ објавио резултате избора: Ево колико су гласова освојили Каран и Блануша

22

30

Игор Додик: Умјесто да се запита зашто им народ не вјерује, врх СДС-а одлучио да нападне вољу бирача

22

09

Вучић честитао Карану побједу: Србија ће увијек бити уз Српску

22

05

Бањац: Избором Карана грађани Српске послали јасну поруку

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner